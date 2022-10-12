依韓媒《BusinessKorea》最新報導，今年第3季半導體業營業額排名，台積電以6131億元新台幣超越了韓國三星的5334億元（到5556億元之間）和美國英特爾的4667億元，翻轉了一向由三星和英特爾爭雄的局面，穩坐全球半導體業龍頭地位。

然而，台積電近來股價卻由高處劇烈下跌，傷了不少股民的荷包和心神。特別是日前美國擴大禁止晶片和半導體零組件出口中國大陸，更衝擊了包括台積電在內的眾多晶片相關廠商。只是，身為全球市值排名前10的跨國企業，生產難以替代的頂尖晶片；去年晶片嚴重缺貨期間，讓世界強國都使出渾身解數，懇求它優先排序生產供應，並以高額補貼誘其遠赴當地投資，以解決中長期晶片饑渴。台積電不只是台灣之光，也已經是世界之光。

對這家世界經濟賴以順暢運作的靈魂企業，早在2001年就被澳洲記者艾迪森（Craig Addison） 出版的《矽盾：台灣抵抗中國攻擊的保障》讚頌為迫使美國必須保護台灣的關鍵因素，不少國人也對此深信不疑。然而，去年底在美國戰爭學院的期刊上，居然出現了一篇美國教授撰寫的文章，題目是〈覆巢：阻嚇中國入侵台灣〉，認為「地區軍事平衡已向中國大陸傾斜」，由美國阻擋大陸入侵是錯誤的，開戰會讓美國與台灣陷入不必要的風險，建議台美應採「焦土政策」，若中國入侵台灣就摧毀台積電，破壞中國晶片的供應。彭博社報導，美國兵推也以此為狀況推想，白宮甚至為此進行規畫。

同樣是台積電，澳洲記者和美國學者的看法卻南轅北轍──前者說它不只會受到保護，還會澤披全台；後者卻說為了阻卻武統，它可以是籌碼，隨時可犧牲來威脅對方棄武。那麼，究竟何者為真？其實，各方對台積電看法之所以不一，有其原因：凡是為台灣著想，希望台灣持續發展的，都企盼台積電發揮關鍵影響力，讓敵對勢力不敢動武；而不顧台灣利益、只看己身利害的，就不會管台積電存亡對台灣前景的影響，只看它對自己的戰略意義。

對台灣相當友善的前AIT理事主席卜睿哲，去年出版一本談論兩岸問題的專書《困難的抉擇》，值得我們參考。他認為，即使台美關係目前是空前和諧，但華府的任何決策還是會以「美國利益」為出發點。而美中關係的急遽惡化，很可能誤傷台灣，台灣不該樂觀地認為，美中的拉扯會有利於台灣。在做出抉擇之際，必須正確理解美國的利益和意圖。

卜睿哲最近接受國內雜誌訪問時進一步指出，島嶼向來都扮演干擾大陸的角色，不會是核心要角。現在美國看上台灣的目的，就是要遏制中國；島嶼很容易成為戰略前進基地，但也很可能是跳島。反過來看，大陸會因台積電而不對台灣下手嗎？反正中國並不擁有台積電，消滅台積電對誰較為不利呢？當然是西方國家和台灣，對中國幾乎沒有影響，頂多就是打掉重練，會害怕緊張的大陸不會是第一個。

因此，美國和中國大陸看來都不會因台積電而讓台灣成為其「核心利益」，台灣要能安定求生、穩定發展，或要讓台積電繼續成為台灣的「護國神山」，而非「懷璧之罪」，只有盡量讓美中關係趨向和緩，台灣或台積電才可能穩定發展──雖然相當困難。而台積電應該在有效保護其技術之下，努力對外投資，以分散聚集在台灣對美國產生的地緣政經風險，應該也是其中的一環。

（作者為中國文化大學全球商務系兼任教授）