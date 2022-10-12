今天開始邊境解封了，關閉了939天之後，不少國外旅客搶著入境，當然也有民眾搶著出國。但是疫情的隱憂仍在，連續幾天確診人數都超過4、5萬，死亡人數也不見降低，已經名列世界前茅。指揮中心或許真的想趁著國際解封的熱潮，粉飾一下台灣防疫一塌糊塗的真相，順便為陳時中造一下神。

防疫一連串致命錯誤

就說民進黨提名的台北市長候選人陳時中吧，當防疫指揮官時搞出一大堆紕漏，折損了上萬條人命，竟然自評防疫成績有85分，疫苗採購更是有90分。也許陳時中深信民進黨的大內宣及網軍可以為他造神，但事實上，民眾只看到一個神棍在吹得天花亂墜。現在解封了，聲音可能更大了！

台灣初期防疫做得好，是因為海島地形利於鎖國，加上民眾防疫措施嚴謹，醫護防疫人員也不眠不休投入工作。但在防疫決策上，民進黨政府犯了一連串的致命錯誤。首先是壓制篩檢，以免多篩多檢出，導致疫情在去年5月第1次爆發時，台灣的篩檢量完全跟不上，結果疫情堵不住，救治來不及，醫療量能沒準備。製造疫情破口的「3+11」決策，也是陳時中拍的板，但他對因此折損的800多條人命，不僅不道歉，還堅持不是他的責任。

更糟糕的是疫苗政策，陳時中誤判國際疫情走向，對向外採購掉以輕心，沒想到國際間會出現疫苗大搶貨的狀況，結果疫情大爆發時，台灣民眾沒有疫苗可打，只能聽天由命以肉身擋病毒。可是在另一方面，陳時中對國產的高端疫苗又百般呵護，不惜違反醫界常規濫權護航，創下全球僅見用免疫橋接取代3期試驗的特例。而當民間企業看不過去，願意捐贈BNT疫苗時，民進黨政府卻又一再阻撓，陳時中也多次在記者會上潑冷水，說他們買不到。結果引發激烈民怨，政府在壓力下只好同意。

至於高端疫苗，更是由一連串荒謬與詭異組成的錯誤。高端不只單價高，也因為打氣差，結果是銷毀比例最高的疫苗，在政府購買的500萬劑中，估計要銷毀170萬劑。陳時中辯稱疫苗是戰略物資，我們必須發展國產疫苗。整個疫苗決策疑點重重，衛福部卻把資料都列為機密，一副心中有鬼的樣子，不知黑箱裡藏了多少貓膩，陳時中居然還敢說自己的疫苗採購有90分。

國境解封但隱憂仍在

今年Omicron掀起第二波大流行，陳時中此時已無心防疫，只想把防疫成績轉換成參選資源。當疫情來襲時，快篩劑量準備不足，兒童疫苗還沒買，政府就突然放寬管制，改採與病毒共存的「新台灣模式」，以至於民眾為買快篩大排長龍，染疫兒童一個個死亡，多少父母的悲泣，陳時中有聽見嗎？

到了現在，台灣的疫情都還處於緩慢上升的高原期。截至10月8日為止，台灣每10萬人新增染疫數是189人，高居世界第一；台灣過去7天日均死亡44人，排名世界第七。看看每日死亡數排名在台灣前面的2個國家，日本是81.4人，德國是65.4人，但日本人口是台灣的5倍，德國則是台灣的3倍多，所以相對來說，顯然台灣的死亡狀況要嚴重得多。

在擔任防疫指揮官時，陳時中貌似憨厚誠懇，其實對爭議問題經常打太極，或者說詞反覆，還反嗆「我都不能說錯？」。去年疫情萬華受害最深，被汙名化為疫情破口，更是讓人情何以堪。但當環南市場自治會長認為陳時中的致歉是「把你揍一頓，再跟你道歉」，陳時中的回應卻是「有痛要講」，簡直輕佻到了冷血的地步。萬華人的心痛沒講出來嗎？打不到疫苗、得不到抗病毒藥物而死亡者，他們的家人沒有哭號嗎？

蔡英文總統在國慶演說中還不忘讚美台灣防疫受到舉世肯定。然而，人民因為防疫所受的苦、所埋的怨，蔡政府有過一絲同理心嗎？歸根結柢，都要究責到前防疫指揮官陳時中頭上，此時陳時中還敢給自己打高分，真是對人民及人命的莫大侮辱。雖然國境解封了，但隱憂還在，蔡政府還是謹慎一點，不要又想藉此作文章，搞大內宣。