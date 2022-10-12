俄羅斯報復烏軍摧毀克里米亞大橋，數十枚飛彈、火箭和無人機向烏克蘭無差別傾瀉而下，包括基輔市中心，多座城市傷痕累累，死傷慘重。相對俄烏持續升高的軍事行動，兩岸在冷對峙之中，仍能知所節制，這是兩岸領導人高明於俄烏之處。

蔡總統雙十講話 避免挑釁

8月4至7日大陸因為美國眾議院議長裴洛西訪台，對台發動圍島式軍演，讓兩岸對峙一時之間升高為「第四次台海危機」的狀態，好在當時蔡英文總統並未在言詞上衝撞大陸的軍演行動，在8月10日大陸自動宣布軍演結束，並發表第四份對台白皮書，再次強調對台「和平統一」的政策不變，讓兩岸局勢自動降溫。

今年雙十國慶各項活動，雖盡量突出台灣意象，蔡總統演說中講了18次「台灣」，只提「中華民國台灣」3次，但並沒有把「台灣國慶日」當成正式宣示，關鍵處仍不敢拋棄「中華民國」，避免踩踏大陸「法理台獨」的紅線。

更重要的是蔡英文今年的國慶演說，相較去年低調許多，在大陸圍台軍演之後，未出現更加挑釁大陸的言詞，應該是蔡英文對大陸的節制。在去年的國慶講話中，蔡總統提出了「四個堅持」，分別是「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。其中第二個堅持是「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這句話在大陸引發高度關注，台灣內部也激盪不已，認為是比李登輝前總統「特殊國與國關係」更傾向台獨的「兩國論」。

今年蔡英文的國慶講話，仍然強調要持續站穩「四個堅持」的立場，並提出現階段國家發展最重要的目標，要在經濟產業、在社會安全網、在民主自由體制、在國防戰力，打造更精實的「四大韌性」，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家。她只提到「四個堅持」，但沒有明說四個堅持的內容。可以說，她今年講話的立場雖然堅定，但明顯避免直接挑釁大陸。

大陸的圍台軍演後，蔡英文對大陸始終未口出惡言，近日民進黨選情不利，傳出黨中央將打「廣義抗中牌」拉抬選情，但蔡英文在重要的國慶演說中，並未挑釁大陸，倒是出乎很多人意料之外。在中共即將舉行20大之際，蔡英文能夠後退一步，而不是像俄烏戰爭一樣非爭個你死我活不可，這應該是蔡英文聽到台灣人民高度希望兩岸能夠和平相處的聲音。

兩岸邊境解封後 恢復交流

有了善意的釋出，蔡英文呼籲北京當局，「兵戎相見絕對不是兩岸的選項」，應該就有了立足的基礎。在這個基礎之下，蔡英文期待，在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間的健康有序交流，進而舒緩台海緊張的情勢。在理性、平等及相互尊重下，蔡政府也願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法。這不僅是蔡政府的責任，北京在召開20大之後，應該也要有所回應，讓雙方共同舒緩台海緊張的情勢。

事實上，大陸先前也提過「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，大陸全國政協9月27日在北京人民大會堂舉辦招待會時，全國政協主席汪洋在致詞中也再次提到，要深入貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。

大陸對台總體方略還是堅持「兩岸一家親」、和平發展、融合發展的理念，那麼兩岸先行從民間交流起來，這不僅是蔡英文國慶講話的意願，應該也符合大陸「總體方略」的和平路線圖。兩岸如果能夠由此踏出第一步，摒棄俄烏仇恨值的積累操作，相信這不僅是台灣人民所願，應該也是大陸人民樂見的交流取徑。