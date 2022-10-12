諾貝爾獎本來沒有經濟學，1969年瑞典中央銀行捐贈了一筆錢，把它命名為「紀念諾貝爾」的經濟學獎，從此以後就有所謂的經濟學諾貝爾紀念獎。今年的此獎剛剛揭曉，由3位美國學者共得，其中一位是曾經擔任美國聯準會主席，也就是央行總裁的柏南克。頒獎發布的說明上說，他對於大恐慌時期銀行倒閉的風險有很深刻的研究，足堪獎勵。另外兩位獲獎者，也是基於他們對於銀行風險的相關研究。

諾貝爾紀念獎既然頒發給這3位，應當有學術上的理由，不過從政策而非學術角度來看，柏南克的低利率政策，還有他推動的量化寬鬆（QE），對於美國，乃至全世界，究竟是重大貢獻，還是一場浩劫？實際上有非常大的爭議。

依據報導，我國央行前總裁彭淮南曾經和柏南克在台北會晤過，被稱為是「雙南會」。在會晤的過程中，彭前總裁很直白地說：「你推動的QE，讓我們煎熬（suffer）」。筆者覺得這句話講得太好、太貼切了。事實上煎熬何止台灣？美國對外金融性投資金額非常大，美國本土金融政策的一舉一動，牽動國際資金流向，就牽動全世界的經濟狀況。所以把彭前總裁的話重新說一遍，更貼切的說法是，「你的QE，全球的煎熬。」

全球煎熬的始作俑者其實不是柏南克，而是葛林斯班。如同本專欄先前曾說過的，葛氏在2000年網路泡沫化、2001年911事件之後，害怕美國經濟會處於長期低成長的狀態，就把利率調低到50年來的超低水準。其後幾年，一切看起來都非常美好，股價漲、房價漲，但是消費者物價漲幅有限。美國充斥在所謂的新黃金時代的歡呼裡面，歌頌葛林斯班。

但是到了後來，美國房地產瘋狂上漲，好像要形成泡沫，葛氏發現苗頭不對，才開始快速升息，到他2006年1月卸任時，把聯邦基金利率調高到4.29%；柏南克接任後續升息到5.25%。升息之後，房地產泡沫就被戳破，美國房價從2007年起直線掉落，然後「次貸」和相關「結構債」風暴在全球爆發，成為「金融海嘯」。

金融海嘯後，柏南克變成了「撒錢高手」，大降利率，還用央行的錢去購買債券，也就是所謂的QE。也許在當時是不得已的作法，但事後看來，引發了兩個非常大的後遺症，讓全球煎熬。一個後遺症就是公平性：獨厚金融業，忽視了其他行業。金融業只要夠大，政府一定救，那製造業呢？美國金融業從業人員本來就是薪資最高的，一定被救，其他製造業和服務業如果慘了，沒人救。

第二個更大的後遺症：當市場已經穩定以後，政府就要退場，但在那一場紙醉金迷的舞會中，大家捨不得舞會終結，希望音樂永遠不斷演奏下去。在柏南克的手中，直至其任期終了，利率維持低檔長達5年以上，彰顯他的撒錢手筆。原來崩盤的房地產全部漲回來了，漲到比原來還高。

後來接任的葉倫，在其任期後半，曾開始升息，但現任主席鮑爾接任後不久，就呼應川普不喜歡高利率的看法，把利息維持在2.4%左右的低檔。新冠疫情來了，鮑爾比柏南克還狠，把利率降到零，QE則無限量。

在?爾的手中，現在美國的房地產價格大約已經是2007年泡沫最高點時的1.6倍，台灣則超過2倍，其他地方像英國、印度、西班牙、法國…一樣漲翻天。最後，錢撒了這麼多、這麼久，通貨膨脹也來了。現在?爾總算開始升息，試圖控制通貨膨脹。

目前美國的失業率是3.5%，但失業率的長期平均水準是5.74%；鮑爾在控制通貨膨脹的過程中，如果發生「硬著陸」，失業率勢必上升，至少回到長期平均，那又會有一大群本來看好房地產後市而買房的中產階級勞工，付不起房貸；即使沒有「次貸」問題，一樣會有違約，一樣會有一群人被銀行從自己住的房子裡趕出來。

所以美國的過度寬鬆貨幣政策就像接力賽，一棒接一棒，棒子從葛林斯班傳到柏南克，再傳到鮑爾。世界上沒有所謂「最有爭議金融政策獎」，如果有的話，毫無疑問的應該頒給葛林斯班和柏南克。他們讓資產價格漲翻天，他們讓貧富差距更大，他們讓全球的通貨膨脹開始蔓延。台灣當局的金融政策主事者，應該慎之、戒之。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）