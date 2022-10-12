美國新一輪制裁大陸，台灣半導體公司股價狂跌，為什麼？大陸是世界數一數二重要市場，也是世界工廠，美國圍堵中國到不擇手段，沒有底線的地步，台灣會有好處？

美國用卡脖子的技術，無底限地挾持我們，要我們乖乖的為美國利益而活，人類活到這份上，也太無稽了。被美國列為敵人，很辛苦，做美國盟友，或是馬仔，也許一樣慘，或更慘。

美國把台灣的一切視為禁臠，要台灣人為美國利益而戰，還直接要把台灣產業根基掏空，挖到美國，台灣科技人才，得去為美利堅服務。臨了，美國還公開説，不惜炸毀台積電。另外説一句，外雙溪故宮的國寶，美國會放過？

台灣唯一的出路，就是找到自己的主體性，不要再為美國拋頭顱，撒熱血了。台灣人的主體性，就是身為中國人的事實，當你看清楚，自己是中國人。那麼，台灣要奮鬥的，就是包括台灣在內的，中國的未來，可以不用再為美國奮鬥了，也只有這樣，才能逐步擺脫，美國的新帝國主義宰制。

找回中國人的認同，台灣才可能做自己的主人。

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