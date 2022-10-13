2022年9月26日俄羅斯北溪一、二號天然氣管道在丹麥海域出現洩露事件，專家認為，此等洩露係爆炸所致；埋於海底深水區的北溪管道，鋼管厚約4公分其外邊還裹著6至12公分混凝土，一般認為有可能是某政府特種部隊以TNT炸藥爆裂之行動，應非一般恐怖組織所為。北溪管道對俄、德兩國受益最大，其次是其他歐洲需要天然氣的國家，俄國是管道最大股東又是管道閥門的掌控者，德國對俄國天然氣進口的依賴度高達50％以上，斷了氣不僅影響民生，且重創其工業，俄、德兩國應沒理由幹這件事，那麼此壞事又會是何國所為？

北溪管道設計非常堅固，只有少數國家有能力破壞，國際輿論認為，美國、俄國和波蘭都有破壞北溪的犯罪嫌疑。美國前國防部長高級顧問陸軍上校麥格雷戈（Douglas Macgregor）先前就表示，北溪是俄國巨大的經濟來源，所以兇手不可能是俄國，北溪破壞讓俄國失去一個談判籌碼，美國指責俄國是非常沒有說服力的。聯合國前特別顧問、美國哥倫比亞大學經濟學教授薩克斯（Jeffrey David Sachs）日前受訪時更表示，種種跡象表明管道洩漏可能是美國肇禍，也可能是美國和波蘭的聯合行動。

現今動亂的世局，根本亂源在中美爭霸，美國要維持其霸權，有三種手段：自我茁壯、打擊對手、混亂世界；二戰之後，美國除自我茁壯外，更是以打擊對手阻止其壯大，過去對日本、蘇聯皆是如是；近幾年對中國大陸打擊，已是沒底線無所不用其極。然而2021年大陸GDP已達美國的77％，打擊大陸的手段已無法維持其霸權；現在美國霸權尚有優勢，拜登上台後拉幫結派，製造事件混亂世界，要在大陸腳步尚未站穩前毀掉它。北溪管道俄、德兩國受益最大，俄烏戰爭美國受益更大，炸毀北溪管道對美國是一舉數得，真令人難以拒絕相信克斯教授之推論。若此推論為真，美國為維持其霸權而混亂世界，不顧北約盟國人民生死炸毀北溪管道，台灣擁有世界最先進半導體製造，會在此地發生下一個北溪管道事件嗎？

從洗衣機到汽車甚至是軍事設備都需用到晶片，其重要程度讓地緣政治風險難以忽視，各國政府已要求半導體晶片在其國內製造，美國更是要求台灣將尖端晶片技術轉移到美國或其他可靠的盟邦；台灣擁有全球大部分晶片產能，全球產能難以擺脫對台晶片的依賴，在最先進製程方面，除了無法找到台積電以外的先進技術外，台灣半導體產業的效率更難複製，尤其與美國等國家的高成本對比更是如此。美國戰略學者麥金尼（Jared M. McKinney）與哈里斯（Peter Harris）去年底在美國陸軍戰爭學院季刊《參數》（Parameters）中提到，如果台灣被占領，美國會提前大陸一步摧毀台積電所有廠房，以阻止北京取得先進晶片技術。

半導體產業已是台灣最重要產業，今年1～8月半導體IC占台灣出口38％，對出口成長的貢獻則高達57％，而IC出口至大陸和香港就占了58％，顯示大陸市場對台灣半導體產業的重要。美國對大陸高科技封鎖政策，不僅已對台灣半導體出口造成嚴重衝擊，也對在大陸台商造成重大影響。面對全球半導體產業的重大變局，美國政府沒底線犧牲他國產業，台灣半導體產業何去何從、下游產業如何因應，政府豈能沒有一套產業發展的策略計畫？

綜上所述，俄烏之戰及後續引發的北溪管道事件，我們更應認知，尋求台海和平共贏的重要。台灣已被美國認為是挑戰或消耗大陸爭霸的工具，我們要避免被美國利用將台灣烏克蘭化；台灣不是烏克蘭，大陸也不是俄羅斯，但美國為維持其霸權不會變，更可能無所不用其極的犧牲其他國家。最近美國媒體更報導，美國有關單位已提出主張「必要時摧毀台積電」，以避免關鍵技術落入大陸手中。面對這種局面，政府當局如果要避戰，必須認真思考是否拿得出能夠說服大陸、贏得國際支持的「台海和平方案」；更要拿出具體策略和行動昭信全世界，我們會確保台海穩定與和平，共創全球半導體晶片的穩定供應及產業美好的未來。