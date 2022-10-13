從沒見過一個政治人物的政治生涯在短期內如此地懸宕起伏，暴起又暴落、暴落又火速復燃，韓國瑜是個怪胎。

前高雄市議長許崑源的女兒許采蓁成立競選總部，韓國瑜首次公開站台，現場支持者旗幟飛揚、歡聲震天，冷風中顯得熱情特別洋溢，尤其不看稿的即席演講聲聲打入人心，與看大字報唸稿還卡卡的另一人有著鮮明對比，人們都說：｢韓流回來了！｣

韓流真的回來了嗎？目前還是未知數，選情低迷的藍營候選人翹首以盼，如新竹林耕仁、苗栗縣謝福弘、嘉義縣長王育敏、台南市謝龍介.....因為｢韓流｣的確會帶來人潮；自以為有勝算的候選人則另有盤算，怕是否會幫了倒忙。

其他有政治目地的藍營人士則另有盤算，真的怕｢韓流再起｣，例如黨主席說：｢最強母雞是侯友宜｣；侯友宜也行禮如儀說：｢我們團結一致｣；至於綠營則是作壁上觀，有幸災樂禍也有著擔心畏懼。

藍白表面是合，但內含眉角，白若勝出，會給其他有意角逐2024大選者帶來聯想，但｢韓流｣再起，這些都不是問題，藍營歸隊，誰說不能重振士氣？

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