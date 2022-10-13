美國前國防部副助理部長柯伯吉投書《時代雜誌》，主張美國必須保衛台灣，以阻止中國稱霸。柯氏觀點一點都不稀奇，惟須關注者，是他挑明從美國的利益角度來分析，而不是打著諸如民主自由等意識形態的政客式論調，他認為美國必須阻止中國稱霸，不能讓中國取代美國成為全球規則的制定者，以維繫美國的經濟利益，因此不能坐視台灣遭到北京的吞併。

柯氏這種「不演了！」單純從美國利益出發的說法，可謂一針見血，同時也是給沉溺在抗中保台的迷幻思維的人們一記當頭棒喝，認清國際政治現實的無情，「民主保台」僅止於一廂情願。

柯氏言下之意是對美國而言，「抗中」是國家安全利益的最高目標，而不是「保台」，美國積極抗中的根本原因，完全不是從維護民主、自由、人權這些懷有理想主義的角度出發，而是赤裸裸著要將中國從霸權威脅者的名單中徹底抹去。這點柯氏說得很清楚，要達到壓制中國超越美國的關鍵，就是阻止北京成為全球規則的制定者，也只有如此才能確保經濟在內的各種利益得以維持不墜，在這個前提下，就不能坐視台灣遭到北京的吞併。

更要注意到柯氏解釋不能讓台灣被併吞的原因，再度確認是絲毫無關守護台灣的民主，而是坦率真誠的將台灣比喻成「礦坑裡的金絲雀」，是環境是否惡化的指標。也就是美國對待台灣的方式，將成為亞洲鄰國的信任指標，因此絕對不能坐視台灣淪陷，否則美國將徹底在東亞失去影響力。

柯氏的言談完全是從美國國家的現實主義利益角度出發，省略過多的扭怩作態，反而可以讓美中台關係回到本質層面，釐清中美之間大國對抗的歷史必然，台灣則只是一隻「金絲雀」，以及壓制中國崛起的「棋子」，非常有助於台灣人認清並思考自己定位與何去何從。

自美國有機會稱霸全球以來，民主自由人權等意識形態的說法，一直只是國家利益的政策工具。美國在二戰間，可以為了打壓德國稱霸歐洲，假稱打擊邪惡納粹主義，選擇與邪惡共產主義的蘇聯合作；在戰後，又為了阻止蘇聯染指歐洲，繼而威脅美國的霸權地位，才又高談反共；之後甚至為了圍堵蘇聯，更不惜「出賣台灣」選擇與中國合作。美國的現實作風班班可考。

種種紀錄都說明了美國在意的是極盡全力維護霸主的地位，以獨享其所帶來的各種優勢特權，或者說是傲慢的本錢。為了鞏固獨霸的地位，忙於操控著全球各地的權力分布與平衡，這才是美國人的正業；而幫忙推廣民主自由等等散播西方意識形態的工作，明顯是不務正業下的兼職副產品。

尤須釐清者，縱使今日中國符合所謂西方標準的民主政體，中美展開鬥爭並不會消失，不同在於美國可能改以東方與西方地域主義的意識形態口號，來包裝鬥爭的正當性；而台灣就算一點都不民主，美國照樣會基於國家利益，透過武裝台灣來圍堵中國，而口號僅是從民主換成是遏制中國根深柢固的擴張主義。

所謂欲加之罪何患無辭，一切都只是為了師出有名想出來的名堂。這個世界從來都不缺少戰爭，缺的只是發動戰爭的理由，這點應是人類文明的歷史共識。柯伯吉說台灣是礦坑的金絲雀，其實柯氏近期活躍的說法，本身就是美國國內尋戰派抬頭的那隻金絲雀了。

（作者為自由撰稿人）

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