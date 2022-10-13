鋼琴演奏博士顏華容的獨奏會有幾大特色：

1. 曲目很重，甚至於超過世界頂級鋼琴家一般願意在一場獨奏會承擔的份量

2. 主題性強

3. 學術性

4. 教學性

10月7日的這一場便是如此，她間或索性穿插大師教學。我個人不是特別贊成當晚這種帶有機遇性的穿插形式，而主張演奏會與大師班「在若干程度上」要有區隔。她不能期待聆賞者情緒進進出出，不被打斷，畢竟節目單上沒有註明教學或演講段落。自然，如果聆賞者都是學生，那或許好辦一些。

不過顏華容留俄而有大成，俄羅斯這樣一個國家，有著種種問題，但是兩個世紀以來對於世界藝術和文學的貢獻，令人讚嘆，絕對令人讚嘆。

拉赫瑪尼諾夫屬於這個世界，生於俄羅斯而終於美國洛杉磯比華利山，似乎比任何人更能夠訴說任何一種形式的、包括你未曾觸及的情感，並且能夠說得淋灕盡致。他無時無刻不教我激賞。

斯克里亞賓像是漫步在這個世界的邊緣，面對神秘，遊走低迴，念天地之悠悠，可常懷躍動而教人深思。

一位鋼琴家能夠從容駕馭這樣大部頭兼備拉赫與斯克深度與厚度，面對技巧與詮釋雙雙極富於挑戰性的演出，那大約必須要到不惑之年。但放眼世界，我們很清楚，到了45歲以後還在堅持全身心全投入演出的鋼琴家，如顏華容等，實不多見。台灣在鋼琴界恰恰出了幾人，而各有千秋。

這是一場成功的主題演出。

（作者為美國律師、法學博士）

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