｢不在其位不謀其政｣，古人早有明訓，不是說書生不能治國，不是說科學家不能報國，畢竟各階層有各階層的領域，在還沒有完全領悟到該領域精髓之前，說話就得謹慎，否則錯誤的政策比貪汙更可怕。

「向上提升的力量」是諾貝爾獎得主李遠哲說的吧？沒錯！提升了陳水扁的力量，讓他當了總統，肥了自己卻害慘了民眾、害慘了國教、害慘了我們的子子孫孫。一言足以興邦、一言也可以喪邦，如今李遠哲痛言｢民進黨有了權力就腐化，有負於他的期待。｣這句話，醒悟得是不是太晚了些？讓全民承受沉痛的代價。

李遠哲說他的政策轉彎是跟李登輝的意見相左，鬧翻了才漸行漸遠。那是他個人的事，不必跟國家大事扯在一起。當初李遠哲支持阿扁當選，阿扁執政後可是呼風喚雨、縱橫台灣多年，幾乎無役不與又怎麼說呢？合理的懷疑是，李遠哲如今未獲小英的青睞而把目光投注到賴清德身上，所以才有今日的後悔之說吧？

｢不以物喜，不以己悲｣，做不到這樣的境界，隨便一開口就影響了大眾的生活，多少人過得苟延殘喘，李遠哲大院長、大資政，你可知道？

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