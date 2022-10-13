國安局長陳明通列席立院外交及國防委員會，報告「台海最新情勢分析」時說道：北京若攻台，將成為中華民族的罪人！

2021年8月，台獨大老辜寬敏的台灣制憲基金會公布民調，89.9%的台灣民眾自認為是台灣人，自認自己是中國人的，不到5%。同一時間，台灣民意基金會的民調也顯示，76.8%的台灣民眾自認為是台灣人，7.5%自認為是中國人，只有11.3%的人自認為自己既是台灣人也是中國人。

2022年6月政大選研中心公布的台灣人民身分認同長期趨勢顯示，根據最近的民調，自認是台灣人的有63.7%，自認是中國人的僅有2.4%，自認既是中國人也是台灣人的則有31.4%。

民進黨和台獨主張者經常引證上述民調數據，主張絕大多數台灣人的身分認同已不是中國人了，進而推論，台灣從來不是中國的一部分，反對「一個中國」。弔詭的是，自認為自己是台灣人的族群，究竟認不認同自己是中華民族的一員？

如果，絕大多數台灣人根本不認同自己是中華民族的一員，再經過「去中化」「反中、仇中」的荼毒後，認同自己是中國人或是中華民族一員的族群，幾乎成了稀有族群，那麼，在中共看來，武力犯台，是中華民族打擊中華民族的叛徒，不違背中國人不打中國人的承諾，怎會成為中華民族的罪人呢？陳明通此說，不啻提油救火，豈能止戰？

或許，陳明通是否看清了台海局勢，兵凶戰危，必須即時鼓吹台灣重回中華民族的大家庭？重回中華民族大家庭，不能光耍嘴皮，而須認清盎格魯撒克遜民族的霸權心態和侵略野心，在民族主義的基礎上謀求兩岸和平與發展！

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