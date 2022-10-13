這兩周以來最震撼的產業新聞當屬加強版的「晶片法」，美國擴大打擊中國大陸發展半導體等先進技術，對全球股市產生了致命的重擊，其影響深不見底至今看不到盡頭。

為了進一步阻礙大陸科技產業成長，美國不但阻止全球精密半導體産品輸入大陸，更為自身半導體策略作了未雨綢繆的規劃。這一招撒手鐧，反讓美國半導體產業受傷嚴重，SOX指數重挫44.75%，Nvidia重挫67%，AMD跌64%，台積電ADR也重挫53.95%，台灣的台積電當然無力抵抗這樣的殺戮。

台灣朝野在震撼之餘尚未想出任何解決方案，而政府只「出張嘴」的不作為更凸顯護國神山的無奈！自川普發動美中貿易戰以來，台灣屢屢被當成「代理人」使喚，蔡政府對這樣的附屬角色樂在其中。如今，台積電再度被外力推上風口浪尖上被當成「抗中保台」的籌碼，這是蔡政府對「護國神山」及相關産業最無情的背叛。

有學者表示，夾在中美激烈衝突的時刻，兩岸紅利將大幅消失，其影響的産業中對半導體制裁只是前菜，還有PCB、電動車、電池等10大科技產業。此回受衝擊的産業已由半導體及周邊産業全面擴展到台灣所有相關的産業中，換言之，「護國神山」已由半導體産業的「形容詞」轉變成為「獨立名詞」；除了半導體產業外，其他10大科技産業及地緣因素更凸顯其重要性，如地緣政治、國際經貿情勢、科研實力及產業鏈治理等。

「形容詞」的護國神山半導體產業是台灣人奮鬥的結果，但「名詞」的護國神山半導體產業卻是在強權逼迫下借屍還魂的傀儡。美國是中美製造矛盾、衝擊的始作俑者，但台灣卻要為此承擔大部分的代價，美國拿台灣的護國神山當作「代理人」來祭旗對抗大陸，未免欺人太甚了吧！但政府為何只會説些場面上的虛，而沒有表達任何具體實質的意見呢？

為了防範大陸高科技發展與軍事野心，美國近一步規畫了「寧為玉碎、不為瓦全」的戰略：不論未來發展如何，台灣半導體產業的技術及資源絕對不能落入大陸之手！這個策略包括了「文場」及「武場」的手段，前者適用於全球，而後者則更是全面防止台灣護國神山半導體産業落入大陸之手，這般自私自利、強推別上火坑的作法，令人不寒而慄！

在文場方面，美國商務部7日祭出最新一輪晶片管制措施，表示未來美國企業除非取得政府許可，否則不能出口先進製程晶片與相關製造設備到大陸。另外運用美國技術、在他國製造晶片的業者，也將適用新規定。

在武場方面，拜登最後的王牌著眼於台積電晶片，重要的戰術手段包括：諸多玉石俱焚的招數也紛紛出爐，包括兵推大陸犯台、地毯式轟炸全面封殺大陸半導體、「炸毀台積電、撤晶片工程師」、「焦土戰」摧毀台積電所有設施以防止中國取得晶片的技術、Chip4半導體結盟策略、在海外重新複製台積電生產基地等。

有人說10月分是半導體晶片產業的「掃把星」，但11月可能有轉機，這是因為G20會議將在11月召開，也是繼大陸20大、APEC峰會、美國期中選舉後各國首腦會面的重要機會，長期緊繃的關係應該有機會緩解。

另外，從半導體產業的長期生態發展來看，從1960年代的垂直整合、1980年代的全球產業鍵垂直分工、2000年網路世代的多樣化產品分布等歷史進程，2020年代元宇宙及web3.0的興起必定造成「分合風雲」的再度興起。

大陸內需市場大且廣，尤其5/6G、量子通訊、新能源、電動車等攸關國家安全的産業，必須自己建構一套新的產業鏈，也就是另類「兩套標準」垂直整合的新世界，其中技術專業化與產品客製化是最關鍵的發展方向，而人工智慧與區塊鏈技術的整合必會加速「共生」機制的形成，也就是「另類」垂直整合策略的運用，而產業鍵的分合也會依照分合形勢而改變。

身處兩強爭鬥之間，小國生存之道在智慧與務實。雖然經濟部宣稱：想複製台積電，有錢也難，但台灣半導體産業無端被捲入中美之爭，確實印證了「匹夫無罪， 懷璧其罪」的古訓。對於正要加入的Chip 4聯盟，台灣不能只是被動成為美國「安全供應鏈」的一個棋子，更應該善用半導體精密製造優勢，利用槓桿結盟力爭主導全球數位經濟的產品與應用標準，謀取全球市場利益，才能真正打造更堅實的半導體城堡。

綜言之，在這一次的半導體風暴中，台灣產業受到重大衝擊在所難免，與其抱怨台灣在大國利益交換中喪失了自主性，「形容詞」轉變成為「獨立名詞」已經是事實，不如重新思考網路及智慧技術帶來的轉型契機！只是，台灣朝野準備好了嗎？

（作者為陽明交通大學 退休教授）

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