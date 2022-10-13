大陸自產C919大型客機，十一前夕取得中國民航局型號合格證，是大陸航空史上重要里程碑。C919從研發、設計、組裝、製造到量產，歷經13年，投入數以千計人力、物力與資源，即將於年底前開始量產，背後代表的不僅是單純符合國際適航標準的客機生產能力，也彰顯出大陸在高科技與戰略新興領域，國產化技術與自製能力的大幅提升。

自製能力大幅提升

儘管部分關鍵零組件如引擎、飛行控制、導航及輔助動力等系統，仍由國外廠商或中外合資公司提供，但以機體結構為主的設備與零組件幾乎都由陸企提供，整體C919國產化比重已高達6成。對照2008年C919項目剛啟動時，因為考慮過去大陸並沒有太多製造「大飛機」經驗，原本製造商僅設定1成國產化目標，基本上已經大幅超標。

面對美國貿易制裁、科技掣肘當下，大陸能夠建立並擁有專屬的商用客機自製研發體系，更顯意義非凡。當然，對於C919成功取證，仍有好事者質疑，關鍵核心的引擎、飛航系統與相關電子儀器設備，大部分仍是來自於西方國家，隨著中美衝突日益激化，未來可能還是會面臨美國卡脖子問題。

確實，對於持續追求關鍵零組件自給自足、科技自立自強的大陸而言，這個問題，始終無法迴避。尤其是在科技創新領域，美國處心積慮築起的「小院高牆」，更是大陸科技大步向前的一大阻礙。對此，現階段大陸能做的不多，還是僅能依循習近平所揭示的路徑，發揮新型舉國體制優勢，結合國家力量與市場資源，持續深耕科研領域，一步一步向前邁進。

這並非意味著大陸就只能本土煉鋼、閉門造車。相反地，從C919的成功經驗來看，即使有著國產化壓力，且存在未知的卡脖子問題，但大陸一點都不排斥與西方國家合作，也願意敞開大門。畢竟過往40多年的經濟改革歷史告訴北京，想要獲得巨大經濟成就，絕不能只是對內改革而已，對外開放、融合西方元素，同等重要。

就如同習近平在最近一次深改會上所強調的，大陸想在關鍵核心技術有所突破，除了打造關鍵技術自主創新的「核心圈」外，也要構建技術及產業的「朋友圈」。換言之，為達成科技自立自強目標，自主研發的國產化固然重要，但與更多國家科技業者交流合作、吸收國外技術與經驗，也不可或缺。這是過去大陸成功的經驗，更是未來科技創新的基石。

實際上，北京確實正按照這個步調，逐步累積科技創新量能。根據世界智慧財產權組織（WIPO）剛公布的《2022年全球創新指數》報告，大陸排名持續向上攀升，2022年為第11名，在亞洲僅位居韓國及新加坡之後，領先日本及香港（台灣未被列入），就是鮮明例證。值得注意的是，10年前大陸還排名第34位，進步驚人。

構建技術朋友圈

從該報告中亦可看出，大陸科技聚落實力正在加速提升。在全球百大科技聚落排名中，大陸就有三地進入前10名，分別為香港`圳s州（第二）、北京（第三）及上海泵{（第六），整體數量達21個，首度與美國並列世界第一。地方科技聚落代表國家創新生態系統的活力，也是一國科技實力的展現與延伸，科技聚落愈多，研發動能愈強。

大陸2021年申請者通過《專利合作條約》提交的國際專利申請量，達6萬件以上，已連續3年位居世界第一。更不用說，近年來大陸在5G通訊、電動車、無人機及航太事業等新興產業領域，隱然有迎頭趕上甚至超前之姿，都是科研成果的具體呈現。這絕非關起門來埋頭苦幹就能達成，關鍵還是在於對外開放，吸納全球優點，同時依託龐大人才庫與市場規模的優勢，才能創造出來。

面對美國的科技制裁與打壓，大陸無需隨之起舞，反而更該加緊與其他外部力量結合，投入更多科技創新元素，方有機會在未來中美高度競爭領域，突圍而出。C919成功結合中西元素的經驗，就是最好的例證，大陸應在這樣的思維與基礎下，堅定前行。