蔡英文總統今年的雙十國慶演說，除了「台灣」這個高頻詞外，最多次提及的就是「民主」一詞，共24次，且多與資訊戰、錯假訊息、境外勢力做連結，然而回想過去一段時間民進黨操弄網軍的案例，從卡神楊蕙如、反串小編林瑋豐、林秉樞案、到最近民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的哥哥在網上錯誤爆料攻擊對手高虹安等，民進黨散布的錯假訊息還少嗎？但是當「自己人」被抓到總是輕輕放下，其他的合理質疑，則會動輒被扣上「認知作戰」、干擾民主，破壞團結的大帽子來逃避監督，以民主之名，行反民主之實。

蔡總統雙十演說中關於民主，她表示：「首要的工作，就是讓自由民主體制，成為牢不可破的全民共識。民主社會中，我們可以有不同立場，可以相互爭辯；但無論外在壓力有多大，我們都要堅持自由民主體制，一致對外。其次，就是強化資訊的透明以及錯假訊息的辨識。台灣是最常遭遇到資訊戰的國家，這項非傳統的安全威脅，正不斷干擾我們民主體制的運作。」

捍衛民主價值，是台灣的全民共識，民主社會確實也自有一套糾錯機制和自我修復功能，可以讓真理越辯越明，社會不斷進步。但重點是要有真實的訊息，若政府帶頭散布錯誤扭曲訊息，企圖愚弄民眾，則與民主精神背道而馳。

「1450」最近幾年成了網軍的代名詞，就是因為農委會自己承認在2019年花1450萬元預算用於「加強農業訊息因應對策計劃」，招募人員在社交平台進行「訊息實時澄清」工作。事實上這只是冰山一角，幾乎所有政府部門最近幾年都在社群媒體宣傳包裝上，投注不少資源。

正確的資訊或實用的政策，通過宣傳讓更多人知道，合情合理，但若刻意散布錯誤訊息還想引導輿論以攻擊政敵，就十分不該。

回顧過去民進黨操弄網軍的翻車案例，2018年「卡神」楊蕙如養網軍造成大阪辦事處長蘇啟誠自戕案，遭法院依《侮辱公務員執行之職務罪》判5月徒刑定讞，但楊蕙如養網軍的資金究竟從何而來，至今仍未查明。又譬如對立委高嘉瑜施暴的林秉樞，外界質疑戶頭內竟有上千萬元鉅款的來源，檢調也輕輕放過，未細查資金來源，林秉樞在綠營深厚的人脈關係，與多位民進黨民代吃過飯，但出事後，民進黨民代們則紛紛切割。

2020年11月，時任行政院發言人丁怡銘烏龍指控台北市牛肉麵節冠軍店家「皇家傳承牛肉麵」使用萊牛，要以此例為萊牛護航，行政院長蘇貞昌當時僅說「年輕人難免犯錯」；而藝人郭彥均今年5月看到疫情嚴峻，在臉書分享醫護朋友感慨「看到這麼多孩子，就這樣走」，第一時間蘇貞昌則稱是「不實謠言」，揚言要究責查辦。

又譬如民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，2021年5月，在網路上反串大陸網友散布假訊息，自導自演，民進黨立委王定宇還轉發林瑋豐反串的「大陸網友」貼文，甚至連總統蔡英文的臉書也附和，遭網友抓包後，林瑋豐才澄清是「自以為有趣的反串留言」，但事後王定宇或蔡總統，沒有對此解釋，彷彿船過水無痕。

最近的例子，則是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬的哥哥，在自己經營的評論時政臉書社團，錯誤爆料稱民眾黨新竹市長參選人高虹安靠特權就讀北一女，隨即被高虹安陣營拿出事實反駁。對此鄭運鵬則解釋，哥哥是超過50歲的成年人，對很多事情和意見都有個人看法，本身有自己的工作，並未協助輔選，兄弟倆也未曾和對方討論政治。

可以說，民進黨在操作網軍發布錯假訊息做政治攻防時，若成功帶起風向，就會將錯就錯，收割政治利益，但是當錯誤訊息被抓包駁斥，遭遇「翻車」時，就會火速切割或輕輕放下，當作什麼都沒發生過。

但是民進黨政府面對外界質疑自己的意見時，如果批評的有道理，無法馬上據理反駁時，則時常會先扣上認知作戰、破壞團結、錯假訊息的帽子，或是推給「境外勢力」；明眼人都知道所謂的「境外勢力」就是指中共當局，也就是把這些質疑與批評先抹紅了再說，這樣附和批評的人，就變成了「中共同路人」。像日前媒體人周玉蔻把慈濟也罵成中共同路人，就是滑天下之大稽。

再回到蔡總統的雙十國慶講話，蔡總統說：「面對境外勢力的滲透及意圖破壞，我們一定要用更透明、更民主的方式來應對」；她也說：「接下來，我們也會持續強化錯假訊息的查核機制，讓資訊更透明公開，讓全民能有效辨別資訊真偽，避免資訊戰的威脅。」

這段話的潛台詞就是：批評民進黨政府的，都是境外勢力滲透，接下來民進黨會用法律手段，來查核管控。這不禁讓人想到不久前NCC所提出的「數位中介法」草案，引起戕害言論自由的擔憂，最後在反對聲浪下暫時踩煞車。

蔡總統嘴上說著捍衛民主，但民進黨實際上做的，卻是養網軍做政治攻防，散布錯誤訊息帶風向、濫扣紅帽子，還企圖制定新法規損害言論自由，來規避民主社會本該有的監督質疑。

別忘了，2019年4月，正與蔡英文角逐民進黨總統提名的賴清德曾表示，民進黨需要一場君子之爭，希望蔡總統能「要求她的網軍停止攻擊我」，這是民進黨自己人對蔡總統養網軍的經典認證。

羅蘭夫人曾感嘆：「自由，自由，多少罪惡假汝之名而行！」如今我們也要感嘆：「民主，民主，多少罪惡假汝之名而行！」（作者為資深媒體人）

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