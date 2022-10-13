據媒體報導，隸屬美國聯邦眾議會外交委員會的議員薛曼(Brad Sherman)在參加台灣駐洛杉磯辦事處舉辦的國慶酒會上致詞表示「期待台灣外交部長吳釗燮有天能出席眾院外交委員會聽證」，並強調不一定要吳釗燮本人到場，也可用線上方式參與。而這件事「最快今年底或明年就可以實現」。

消息一出隨即引發各界關注，對於目前親美的民進黨政府及媒體自是大力吹捧，一再強調這是台美關係的重大進展。眾所周知，美國國會的聽證會是在研擬立法政策時，用來蒐集意見、調查事件時的正式司法程序。聽證會提供與會證人表達事實與意見的平台，證人通常包括國會成員、政府官員、利益團體及學者。雖說是意見平台，但眾所周知，美國國會聽證會通常也飽含了「質詢」的意味。

身為中華民國外交部長，吳釗燮為何要去接受美國議員質詢？莫非台灣真願意成為美國第51州？「美國第51州」是指下一個有意或潛在成為美國州份的政治體，但在歐美如加拿大、英國等地區，該語是用來諷刺深受「美國化」影響，或在經濟、貿易、政治、軍事上重度依賴美國的地區。

自民進黨再度重返執政以來，「親美」及「抗中保台」是其政治基調，並藉由「台美關係史上最好」來讓民眾認為「美國會協防台灣」。但根據美國白宮12日發布的國家安全戰略明確表示「美國將有效地與中華人民共和國競爭，中方是唯一一個有意圖也愈來愈有能力重塑國際秩序的競爭者」。該份報告亦重申美國的「一個中國」政策，美國對維持台海和平穩定有著持久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，會持續支持台灣自我防衛。從這份正式公告的戰略報告來看，支持台灣是美國用來維護其「美中競爭」關係的重要一環，美國完全是站在其核心利益來看待對台關係，並非如其說的冠冕堂皇。

另一方面，根據日前彭博社的報導，美國在針對共軍襲台的兵推時，將考慮在最壞情況下優先撤離台積電的晶片工程師。即便此種戰爭的應變措施是非不得已，但卻完全顯示台灣就是美國利益考量下的棋子。政府一再宣稱台美關係好，但換來的是美國對其利益的算計。過度依賴美國甚至隱約成為「美國第51州」，絕不是台灣民眾所樂見！（作者爲台北市青年聯合會理事長）

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