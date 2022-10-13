中共第十九屆中央委員會第七次全體會議（十九屆七中全會）於10月12日閉幕，會議通過將「兩個確立」即「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位」及「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」寫入黨章，預期黨章修正案在16日召開的中國共產黨第二十次全國代表大會上，也不會有任何意外地獲得通過。這意味著，中共中央總書記習近平邁向長期執政，甚至終身執政的條件已經完備；但也為中共的權力繼承制度與中共政權穩定留下了更多的不確定性。

習近平布局第三、第四個領導人任期的意圖，自十八大期間就已經嶄露。雖然有諸多評論認為習近平因黨內派系鬥爭、處理內政與大國關係成績不彰等因素，若要打破權力接班制度，恐會有逼宮、架空等政變等傳聞。然而，身為紅二代嫡傳、成長於鬥爭中的習近平，自始就沒打算當弱勢領導人。

2012年，甫於中共十八大當選中共中央總書記的習近平，在同年11月17日「十八屆中央政治局第一次集體學習」明確宣示「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。」其後10年間，習近平透過中央組織部、中央紀律委員會緊抓幹部任用，用人以「政治掛帥」，將黨員幹部向「習核心」效忠。透過「小組治國」，身兼16個中共中央領導小組／委員會組長或主任，將治理中樞從國務院轉移到中共中央。透過軍改，整編軍隊山頭、將武警納入中央軍委轄下，牢牢抓住槍桿子。透過加強學校思想政治工作，鼓勵學習「習思想」。透過維穩措施，限制「不同意見」的擴散串聯。一系列「黨管一切、習管黨」的措施，讓習近平的權力得到最大的集中，這便使得中共黨內外非主流勢力幾無有效凝聚的可能。

「習核心」在十八大期間得到一定程度的鞏固後，習近平在十九大期間進一步著手長期執政所需的政治與法律鋪墊。政治上，該年10月，中共十九大將「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入黨章總綱，中共黨章總綱載明「中國共產黨以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、『三個代表』重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想作為自己的行動指南。」習近平的名字和「習思想」正式與馬、列、毛、鄧齊名比肩，這是江澤民、胡錦濤等兩屆中共領導人都無法取得的歷史地位。

法律上，由於中共中央總書記和中共中央軍委主席沒有任期制，但中國國家主席有法定任期，因此2018年3月，中國全國人大完成修憲取消國家主席任期。解決了習近平連任中國國家主席的法律問題。

2022年7月14日，中國大陸央視為習近平冠上「人民領袖」稱號，成為繼「偉大領袖」毛澤東和「英明領袖」華國鋒之後，第三位被官方稱為領袖的最高領導人。這使得習近平黨內歷史地位上升到另一個高峰，進一步超越鄧小平。這個政治動作，為習近平打破鄧小平所建立的中共權力繼承制度，邁向第三，甚至第四任期之路，墊上了最後一塊磚頭。

習近平長期執政意味著中共權力結構會有一段時間的穩定期，這或許是習近平想要親自實現「中華民族偉大復興」的歷史任務。但也卻留下了中共權力繼承制度這個未解的課題。

過去中共領導幹部要成為國家領導人，需要擔任特定職務並通過相當完整的歷練，例如習近平在十七大「入常」後，擔任中共中央書記處書記、兼任中共中央黨校校長、以及擔任國家副主席和中央軍委副主席等職務，即是作為「儲君」的養成訓練。

然而，習近平強勢且長期執政後，如何在制度上建立權力繼承制度避免重演中共「奪嫡」鬥爭歷史？更甚者，若是習近平執政期間因故不能視事，「三位一體」的權力結構意外地被拆開，那麼中共內部權力繼承爭議，還可能引發印太區域安全風險。

中共二十大召開在即，在習近平新時代的中共中央權力結構中，我們更要關注打破「七上八下」、打破「隔代指定接班」的習近平，如何為中共建立新的接班制度。後習近平時代中共權力繼承能否和平轉移，這是習近平的挑戰，也是中共能否順利走向第二個一百年的關鍵，更是印太區域情勢的不確定因素。

（作者為海基會前董事長）