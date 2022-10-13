俄烏戰爭從上星期六又開始一個高潮，烏克蘭特種部隊炸毀了連接克裡米亞半島和俄羅斯的克赤海峽大橋。照例普丁宣布，不排除使用核子武器的可能，當俄羅斯領土遭受攻擊時，包括俄羅斯剛剛納入版圖，原屬於烏克蘭的4個地區。

這座橋既有實際意義又有象徵意義，它是該國南部俄羅斯軍隊的重要補給線，更是普丁的個人傑作。普丁惱羞成怒，掀起了今年2月以來，對烏克蘭最嚴重的轟炸。未來世界和平似乎繫於普丁一人。

拜登說了實話，他警告說，「當普丁說到可能使用戰術和武器或生化武器時，他不是在開玩笑。」但國家安全幕僚事後幫拜登撇清，認為拜登無意發言恐嚇美國人民。

世界各國都習慣了普丁的談話，馬照跑、舞照跳、球照打，除了美國衛生與公共服務部（HHS）宣布砸近3億美元（約新台幣91.7億）採購抗輻射藥品，但真的有核彈攻擊也是緩不濟急。

另一些專家也憂心忡忡，卡內基國際和平基金會核專家阿克頓分析認為，有三種情況會增加俄羅斯使用核武器的可能性：一、俄羅斯在烏克蘭遭遇軍事上的災難性失敗；二、普丁失去對權力的掌控；三、俄羅斯經濟瀕臨全面崩潰。

既然和平繫於普丁一人，就得瞭解普丁領導風格，他是以狂熱的民族主義為經，撲克牌臉孔為緯，底下藏著的是計謀、殘忍，卻沉穩、善於說謊也善於恐嚇，讓人捉摸不定，因此與普丁打交道，必須「料敵從嚴、禦敵也要從嚴」。

俄羅斯除了核彈、導彈、無人核潛艇外，其他先進武器都缺乏，逼急了普丁，他真的可能拿出核武來用，有可能爆發第三次世界大戰。

普丁是KGB情報員，在東德崩塌時派駐東德，拿著槍守在KGB分部前，警告前來的東德民眾，不准越雷池一步。30餘年來，他看盡了西方對俄羅斯的羞辱，一再警告美國單極領導帶給世界的災難，直到他最親近的鄰邦烏克蘭要加入北約，實在忍無可忍，在2月發動對烏克蘭的攻擊。

須知俄羅斯從彼得大帝以來，版圖都是越擴越大，因此普丁以民族英雄出現，成功虜獲俄羅斯民心。歷史中充滿一個國家或一個人被逼走頭無路導致戰爭的例子，第一次世界大戰後，英、美、法，逼德國簽訂了喪權辱國的條約，引起德國通貨膨脹，希特勒得以崛起，20年後，德國又引發二次世界大戰，造成世界空前浩劫。

此次西方媒體在俄烏戰爭中表現前所未見的偏頗，誇大俄羅斯境內反對普丁的力量，誇大烏克蘭軍隊在其境內的軍事勝利，也誇大澤倫斯基的領導能力，更沒有深究西方軍援的流向，根據國際透明組織的數據，烏克蘭仍然是歐洲第三腐敗的國家，僅次於俄羅斯和亞塞拜然。

現在西方常認為普丁已露敗象，戰爭會拖垮俄羅斯，普丁已面臨帝國的黃昏，但是忽略普丁的反撲力量，他手上擁有綿密核武力量，尤其無人核潛艇。俄羅斯的「別爾哥羅德」號核潛艇，是首個裝配有核動力「波塞冬」無人潛艇的載體。「波塞冬」是極為複雜的目標，幾乎不可能被北約的潛艇攔截系統偵測到，無人潛艇可攜核彈或熱核戰鬥部件，其威力足以將海軍基地炸成灰塵，或者透過人工海嘯，淹沒沿岸城市。

普丁除了戰事陷入膠著，徵兵30萬更聚集國內反對聲浪，但是最危險的是他遭到周圍強硬派的質疑與圍攻，其中包括剛被任命為俄特別軍事行動總指揮，身經百戰的蘇洛維金大將，現任俄羅斯國家安全會議副主席，以及女兒剛被汽車炸彈炸死的極右派教授杜金。

普丁是那種自己名譽及權力受損，會與人同歸於盡的決絕領導人。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）