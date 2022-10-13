拜登政府第一部《國家安全戰略》終於出爐，中國仍被鎖定為「美國地緣政治最大挑戰」，贏得對中戰略競爭自然成為美國首要目標，但報告也直言美中仍可「和平共存」，共享並貢獻人類進步，在現實地緣政治及民主自由理念矛盾中，拜登政府務實地尋求最符合國家利益的戰略，可惜死忠追隨美國抗中的民進黨政府難以領悟。

原定春季公布的國安戰略報告因俄羅斯入侵烏克蘭而延宕，白宮選擇俄羅斯在烏克蘭戰場節節失利，及中共二十大前夕發布報告顯然經過精心設計，具有雙重效應，除了示警中國與俄羅斯外，更要藉此宣示，美國擁有贏得21世紀競爭的所有必要之物。

至於台灣最關心的美國對台政策及台海安全形勢，報告說：「維護台海和平穩定對區域與全球的安全和繁榮至關重要，是國際社會關注事務，也是美國長期利益所在。我們反對任何一方片面改變現狀，也不支持台灣獨立。我們持續遵循《台灣關係法》、美中三公報與六項保證為指引的一中政策。美國堅守《台灣關係法》的承諾，支持台灣自我防衛，並維持我們的能力，抵抗任何對台灣訴諸武力或脅迫。」

48頁的報告中，台灣共出現7次，不能與中國的55次及烏克蘭的32次相比擬，但報告以完整一段文字重申美國一貫立場，充分顯示在美中戰略競爭架構下，台灣仍是不可忽視的議題，持續是美中對抗焦點。

值得注意的是，美國國會議長裴洛西8月初訪台，中共進行「環島鎖台」軍事演習，台海中線消失，美方批判中共企圖改變台海現狀，建立新常態，台海安全形勢及美中緊張關係升到最高點。但拜登政府在這份最重要戰略報告中隻字未提，反而明確表達遵循一中政策及不支持台獨，代表美方無意在敏感時刻因台灣問題再激化美中敵對意識。

從拜登總統簽署的前言到結論，全面戰勝對中戰略競爭貫穿通篇報告，其次則為壓制俄羅斯。報告指出，中共是唯一有意圖並擁有經濟、外交、軍事與科技力量達成目標的競爭者。而美國抗中三策略則為「投資、聯盟、競爭」，在科技、經濟、政治、軍事、情報及全球治理領域勝過中國，投資與聯盟至關重要。

極端反中已成為美國兩黨罕見的共識，但學者專家批評，美國的「全方位、終極」競爭將手段變成目標，為了競爭必須全力擊敗中共，既不必然符合美國利益，也斷絕了雙方可能合作機會。白宮國家安全顧問蘇利文釐清，要避免從競爭稜鏡看世界，美國無意將世界分化為僵硬集團，也不尋求競爭變成衝突或新冷戰。

在競爭同時，美國將透過降低軍事衝突風險措施，提升危機溝通，建立相互透明化，以及正式武器管制等尋求更大戰略穩定，以及雙方可在利益交集之處尋求合作。

拜登的安全戰略報告勾畫未來外交路線規範，展現了對民主、自由的堅持，但也有務實、彈性的一面。反觀美國主流媒體最近報導台灣將成為「龐大武器庫」、「礦坑裡的金絲雀」，民進黨無動於衷，更無意效法美國透過溝通降低兩岸敵意與戰爭風險。

（作者為資深媒體人）