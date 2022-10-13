李遠哲挾著諾貝爾化學獎得主的光環，為李登輝延攬回台，不僅任中研院院長，更是李登輝的智囊，凡所規畫，必向李遠哲諮詢，倚重萬分，甚至不惜破格延攬，讓李遠哲負責執行「教改」的重責大任，在「二李時代」，可以說是呼風喚雨、炙手可熱，聲望之崇隆，無與倫比。

「教改」是台灣高等教育毀壞的根源，技職教育完全退場，而廣設大學，更成為貽禍最深的毒瘤，論者都將矛頭指向李遠哲規畫之不當，但李遠哲卻是一推二五六，將所有的責任歸咎於當時的教育部長吳京身上。事實上，當時李遠哲是「備位行政院長」，受倚重的程度，遠遠超過連戰，而吳京不過區區一教育部長，若無層峰指示，又何敢自作主張？吳京已矣，無法作任何申辯，李遠哲的說詞，恐怕無法獲得社會的認同。

李遠哲自曝其與李登輝之交惡，乃源於其不肯出任行政院長一職，是否屬實，李登輝也已無法辯駁；事實上，儘管李登輝可能與李遠哲有所齟齬，但後來的陳水扁時代，李遠哲的「國師」身分，仍是不可搖撼的，而自從其組織「國政顧問團」，以「向上提升」力助陳水扁當選之後，更成為全民所仰望的對象，其介入政治之深，早已遠遠超過學術中人應有的分際，而陳水扁因貪汙而遭起訴、判刑，李遠哲卻完全保持緘默，未對此表示若何愧疚之意，更失卻學者應有的風骨。

李遠哲自取得清大碩士後，赴美深造，有深濃的台獨背景，李登輝後期「兩國論」的轉向，完全符合其一貫的理念，因此不僅欣然歸國，而且對民進黨的總統候選人，無論陳水扁、蔡英文都力表支持，無非是企圖借其諾貝爾光環，為台灣走上台獨路線鋪路。此所以儘管李遠哲雖對蔡英文6年多的施政大表不滿，認為民進黨執政之後逐漸「腐化」，但是，他仍將所有的希望寄託於賴清德之上。徹頭徹尾，李遠哲就是個深綠的學者，而兼充政客，只想推翻國民黨的政權，故對民進黨的倒行逆施，充耳不聞，從不肯批評民進黨。

蔡英文已剩下不到2年的任期，不但聲望逐漸下滑，更連帶民進黨也成為眾矢之的，此時出面大力批評蔡英文，不過是轉移焦點，精算著扶持賴清德的盤算。

李遠哲是諾貝爾化學獎得主，學有專精，任職中研院，本應可適任其位，拓展出台灣學術的另一坦途，但近30年來，培育出多少優秀學者？台灣的學術地位如何？亦無非於政治心分力散，如此而已。學有專精，卻未必樣樣專精，教育、文化更非其所長。但知識分子驕矜自恃，自以為一通百通，「教改」的謬處，於今已成毒瘤，李遠哲肇始於前，卻未能補善於後，而竟推諉其過，又豈能服天下人之心？

（作者為退休大學教授）