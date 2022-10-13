日前，10月8日克里米亞大橋被烏克蘭游擊隊炸毀，普丁震怒，於10月10日對烏克蘭全境進行轟炸，外電報導包括首都基輔至少有 12 個烏克蘭城市遭導彈襲擊，西方國家紛紛指責俄國，美國再度保證支持烏克蘭抵抗俄國的入侵。由此，俄烏戰爭的長期化與擴大化已經成為事實。而另外一個火藥庫正在聚集，就是東亞的南海、台灣海峽及朝鮮半島，當整個情勢連動起來，各國各方之間長期累積來的恩怨情仇藉機發洩，非常可能演變成第三次世界大戰。

回顧1931年的九一八事件，就可以發現歷史現象的重演。日本侵入我國東北，事實上不是一朝一夕的事，從甲午戰爭、八國聯軍、日俄戰爭、日本併吞朝鮮，到九一八，近30年的時間，事情不斷演變，雖然事先任何人都難以預測下一步的發展，但是日本欲發展成亞洲大國，在19世紀末期已經表達地非常清楚。1991年底蘇聯瓦解，各衛星國、聯盟國紛紛獨立，包括長期希望獨立自主的烏克蘭，而俄烏戰爭從今年初起算，是30年。

九一八後，蔣介石不像烏克蘭的澤倫斯基，蔣沒有力抗日本，反而遭受罵名而選擇暫時退出關外，請國聯出面協調。1932年3月日本在東三省建立傀儡政權滿洲國，1933年2月，國聯不承認滿洲國，日本隨即提出抗議，並宣布退出國聯。但是，日本並沒有停止侵華，不久侵占熱河，4年後的1937年，中日爆發全面戰爭，1939年，連動歐洲戰事，世界大戰開始。

土耳其總統艾爾段說：「西方未從常識角度評估俄烏衝突，世界將發生激進政治變革。」土耳其位於俄烏邊界，數千年來在歷史、政治、文化、經濟、軍事各方面與俄烏息息相關，艾爾段的說法，值得注意。而何謂「常識角度」？乃是西方國家僅以自己的角度和利益評估局勢，並不深刻認知俄烏之間數百年來的恩怨情仇。尤其在蘇聯解體以後，俄國在心理上猶將烏克蘭等新獨立國視為「失去」的領土，當烏克蘭意圖西方化，甚至加入長期敵視俄國的北約時，渴望恢復舊蘇聯光輝的激進派普丁，經過多次警告烏克蘭與西方國家以後，決然冒天下之不韙，對烏克蘭動武，直接併吞烏東三省。

如果澤倫斯基學習蔣介石忍耐，在己力不可能對抗時，向聯合國處申訴，要求俄國退兵，恢復俄烏邊界，烏克蘭的今天至少是處在恥辱下的和平，大多數的烏克蘭百姓不至於流離失所。而且，下一階段，如俄國前總統梅德偉傑夫所說：「第一集結束，未來目標徹底瓦解烏克蘭政權。」說明普丁有可能以完全將烏克蘭併入俄國版圖為目標，此和當年日本不願停兵於東北一樣。

對於台灣來說，影響世界精密晶片供應的大廠台積電，美國方面甚至有人提出撤走台積電工程師的想法，這在烏克蘭戰事擴大前，是不可想像的事，反映出美國對台灣「要人不要島」的意念，台積電股價應聲暴跌。而這勢必引發中國政府的不滿，中美之間又增嫌隙。未來的台海戰爭若由爭奪晶片引發，也不是許多政治家、評論家、軍事家、史家等事先可以預料到的。歷史演變超乎人類理性，可見一斑。

（作者為作家）