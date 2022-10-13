台積電曾經是美國的最愛，百般優惠爭取到美國設廠。如今美國為與中國競爭，決心徹底打垮大陸半導體先進技術發展，對台積電漸由愛生疑。日前發布最新禁令，凡使用美國科技的晶片，須先經核准才能銷往大陸、禁止相關技術流入大陸、禁止美國人（包括持美國護照的中國人）為大陸半導體產業工作，前兩項禁令對台積電的營運與獲利造成重大打擊，甚至有台裔背景、與台積電緊密合作的美國NVIDIA（輝達）、超微半導體兩家公司都受到牽連。英國《金融時報》形容，美國要把大陸「打回石器時代」。

這是美國4個月來對半導體產品輸陸的第三波禁令，涵蓋面由人工智慧（AI）、高效率電腦（HPC）與超級電腦擴大至記憶體，這些先進製程晶片絕大多數由台積電代工生產。禁令公布後，台積電股價連日走跌，12日失守400元大關，創2020年7月以來最低價位。台積電市值同步大縮水，今年1月市值高達17.8兆元，在全球500家科技公司中排名第6，僅落後蘋果、微軟、Google、Meta及輝達，如今已蒸發7兆元，陷入10兆元保衛戰。美國13日宣布給台灣一年緩衝期，但傷害已經造成。

由護國神山變成和氏璧

美國財政部長葉倫大約3周前出席「大西洋月刊」年度活動，在談到美國經濟安全問題時，以半導體為例點名台灣，稱台灣是全球最先進半導體唯一來源地，已構成國家安全的風險。商務部長雷蒙多曾說「美國最精銳的標槍飛彈，大約要用250顆先進晶片，其中70%是向台灣購買，這並不安全。」出於這種焦慮感，美國《晶片和科學法案》和歐盟《晶片法案》都明定確保半導體供應鏈的安全，並在技術與生產上要領先中國。

台積電先進製程研發與量產商用能力領先全球，今年第一季最先進5奈米和7奈米製程營收，占總營收比達50%，研調機構Trend Force研究顯示，今年第1季台積電晶圓代工總市占率高達53.6%，三星市占率則由上季18.3%減為16.3%，台積電獨霸的地位加上台灣地緣政治風險，引發西方國家深沉的焦慮感。

台積電先進晶片不但領先群倫，更是大陸晶片最主要來源。大陸9成晶片仰賴進口，尤其汽車、電腦、手機、醫材等產品所需高階晶片，非台灣不可。2021年台灣對大陸晶片輸出增長24.4%，創下1043億美元銷售額。台積電董事長劉德音8月間接受CNN專訪時曾說：大陸若以武力攻台，台積電將會停擺，將造成中國經濟的混亂。劉德音這一席話顯示，台積電對台灣的防護能力不亞於美國航空母艦，西方媒體也經常用「矽盾」形容半導體產業對台灣的保護作用，台積電一度是台灣的護國神山。

劉德音在專訪最後，曾信心滿滿告訴CNN記者，台積電可以創造美國、中國大陸與台灣三贏的局面，如今看來事與願違，不但台積電要承受美國一連串禁令的衝擊，台灣的IC設計產業以中國市場為主，也將受到美國禁令的影響。台灣經濟成長主要依賴外銷，內需服務業長期不振，過去3年出口暢旺，唯一依靠是半導體產品輸往大陸。現在台積電由護國神山變成和氏璧，勢必對台灣經濟造成重大影響。

最壞結果無尊嚴被統一

美國遏制中國發展手段愈來愈激進，不但導引台積電到美、歐、日設廠，促使高端人才外流，必要時還準備炸毀台積電廠房設備。未來台灣半導體人才若被掏空、資金流向海外、先進科技公司成為空殼子，出口減少、外匯存底由正轉負、國家競爭力弱化後，就會淪為失敗國家，將註定落入「無尊嚴被統一」的最壞結果。

大陸統一的意圖還停留在「宣示」層次，並未對台灣造成實質傷害，美國對台灣的傷害卻是立即而明顯。台灣為「抗中保台」只得依賴美國，美國為自己的戰略利益卻不惜傷害台灣，台灣還不覺醒嗎？