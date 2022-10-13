只剩一個多月就要投票的九合一選舉，目前各種跡象顯示，民進黨很有可能會敗得比2018年更慘，其中最關鍵也是變數最大的，無疑還是「三腳督」持續翻騰的首都選戰。儘管藍綠白全台的大盤走勢很清楚，但最後誰能贏得台北市長，才能誇稱是真正的勝利！

對執政失當而本就處於劣勢的民進黨來說，更是抱定只要能贏回台北市就算不輸的心態，自始就為陳時中投入超天量的資源，打造總統級規格的選戰。但最近情況似乎出現微妙變化，由於陳時中最新民調開始落居第三，諸如「陳時中已被邊緣化」、「民進黨準備棄北保桃」的風聲不斷傳出。

但陳時中輔選團隊則是不斷釋出正面訊息，認為現在綠營支持者多保持沉默，等到投票時便會重新歸隊。說穿了，民進黨仍認為一靠綠營基本盤、二靠藍白不合票分裂、三靠年輕選票支持，最後陳時中還是會勝出。

問題是，陳時中誇耀的防疫成績已被看穿手腳，又因免治馬桶影片引發「偷窺」、吃滷肉飯宣傳小編「盜圖」、團隊大用政二代、周玉蔻的幫倒忙、主操盤手洪耀福「關心」鏡電視申請案等爭議不斷，哪一件不是自己人搞的？而且綠營原寄望黃珊珊能分裂蔣萬安的票，現在看來她卻反而搶下陳時中想拿的大部分年輕選票。

台北市的棄保效應只會在選民心中默默發酵，對誰有利更在未定之天。如今方寸大亂的陳時中，已成為民進黨中央完全操控的傀儡。陳時中出局了嗎？不到投票揭曉，誰也說不準。欺敵、奧步、奇招，正是民進黨最擅長的選戰伎倆，選戰越到後面，狀況越是詭異，不能不防。