2015那一年，我和大安表妹站在浙江溫州公園的一尊塑像前，瞠目結舌、覺得不可思議。眼前約有3個人身高的這尊像，看起來已經歷經歲月，仍然不淹他肩膀寬厚身軀偉岸，高瞻遠視、神態怡然的形象。在平陽被尊稱為「平陽三王」中「『新聞王』馬星野」──大安的父親、我的舅舅，離開大陸已近半個世紀，隔著台灣海峽，歷經劫波，在他的家鄉仍然擁有先賢般的崇高的地位。

舅舅是1991年辭世，次年我從華府返台，協助大安將「馬星野紀念文集」完書。這本書不只涵蓋了當年許多新聞界的長輩、舅舅的朋友們、他的舊屬、學生們對他的追思；也涵蓋了他們相處期間的共同回憶、和奮鬥事蹟的回顧。也由於舅舅的門生遍布在新聞界，這本書不啻補足了行將消失的近代民國新聞史；新聞界固然擅於報導新聞和論述，但是對於他們自己的職業生涯，率多不予外人知悉，於是此書歷歷呈現出從抗戰時即到播遷來台，許多珍貴的新聞界史實。

目前在中國大陸，僅是在百度平台輸入「馬星野新聞思想」搜索，就跳出21400筆回應，他的形象是正面的，身為國民黨新聞歷史人物，他被尊崇為民國時期著名新聞理論家、報人，被後人譽為「新聞界苦行僧」、「中國新聞道德家」、「新聞界鬥士」、「中國新聞界的孔子」，非常榮耀，探索其間道理，這本身就是一個非常吸引學界研究的題材。

如果說烏托邦是柏拉圖的理想國，而「士以載道」這個基本理念，應該也是自有報業以來，不分中外的媒體人的共同志業。馬星野先生逝世20周年以後，一些中外媒體越來越相當於負面訊息的代名詞，反映出世風澆薄。但是時代越是混亂沉淪，越需要媒體清晰的報導，解析時代世事，而人在亂世最是尋求的，更是溫厚的寬釋，鼓舞人心振奮向上的訊息。

戰爭與世亂失序，處處可以是人性沉淪的陷阱，馬星野先生卻在亂世中活出他領袖人物的風範，「微言大義春秋筆」，就是他聚眾集義的利器。正因為馬星野先生踏入新聞界，是以創立新聞系的教育家生涯為始，他在這段時間更提出了中國新聞記者信條，作為新聞人的道德守則，他後來領導《中央日報》與中央社都以此感召學生部屬，結實贏得了中外新聞界的推崇，成為大家的馬老師。

我們相信在新聞界，絕對有許多人非常羨慕當媒體人被叮嚀要以「燃起人心正義火」，為自己最重要責任的時代；感念馬星野先生領導的不為權勢逼迫、不為利益劫持，不出賣個人靈魂，率眾聚義、開創出一群媒體清明風氣的時代。那個時代的媒體推崇真相，不同於我們現在在台灣所鄙視的，不問是非、一些媒體相與淪為認知作戰工具的時代。

2014年我們集馬星野舊時攝影、相交故舊見聞和他自己珍貴的逸文合成為一體的《星垂平野闊》3集，以電子書的形式，推出在義美聯合電子的平臺上，一步跨越了地域，2022年即將再版於新推出的pdf版上。科技進步雖讓載具推陳出新，馬星野在近代中國新聞史上，這個人物卻不是「失蹤者」，而是一位繞不過去的偉岸人物，瞻之在前，忽焉在後。

這種偉岸，觸及的是身為媒體人的初心，是靈魂中有香氛，承載了中國士人的傳統氣息，是富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈。

站遠了歷史的階梯來眺望，更可感覺得出，《星垂平野闊》書中文章難得的，不僅是在於篇篇行文，均有可讀的思想和領悟，反映了星野先生和這些新聞前輩菁英們，在當時勇於任事而成大事，誠以待人、忠以為國，而贏得互敬互尊的新聞圈，難能可貴。這裡更有時代思潮的諸般反思辯詰，我們覺得可以為當代交相詬罵的傳媒借鑑。

新聞事業是良心事業，新聞道德雖不受政府約束，卻有社會人心無形的制約，不應該是任由一心炒作市場賺錢的企業來主導；媒體的介面雖然永遠與時推新，新聞報導卻不能無所不為的任意製造，而應該是能提振人性昇華、傳播信心和鼓舞希望的報導。許多當前新聞人在不斷交相指摘彼此的生態裡，已經苦於人格被扭曲的無奈，回顧馬星野先生和他那一輩的新聞人的風範，真是斯人雖已遠，古道照顏色，教人傾慕的時代。

（作者為前中央月刊總編輯）