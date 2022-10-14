美國圍堵中國半導體，祭出10年來最大出口禁令，運用多管齊下的手段，阻止中國得到先進晶片。包括進一步封鎖長江儲存等31家公司，以及美商跟台灣、韓國廠商對大陸的晶片出口。當然，先進半導體設備也在禁止之列，然後呢，又對韓國幾家廠商開了後門，豁免他們在大陸廠區的設備更新。

全球半導體大跌，當然是因為業績直接受影響，很多人就認為，美國這樣搞，美商不是也受傷嗎？那美國為什麼還這樣做？美國這樣蠻幹，當然就是要摧毀中國的經濟。

所有的科技產品，裡裡外外都靠晶片，控制晶片就是控制科技，控制科技，就是控制經濟，美國沒打算讓中國活。美國盤點過去以來對中國的封鎖，有得有失，可能比較得意的就是對華為的打擊，本來華為在5G通訊就是全球霸主，手機的技術能力跟市佔率，也是前段班，隱隱然威脅蘋果。

美國對華為發動全球追殺，逼迫各國不但必須放棄華為5G系統，還要連運作多年的4G系統也要剷除，手機就更別提了。所以，美國這是要用對華為的追殺，追殺中國科技。

對美商的傷害，是在預料中。但是美國過去也對英特爾直接開後門，就像這一次對韓國也開個小後門，宣布禁令，但隨時開後門。這是什麼意思？就是大殺四方，對中國造成實質損害，小開後門，圖利我要圖利的廠商，以做為獎賞，這樣就號令天下，莫敢不從了。

美國對中國的圍堵與追殺，只是開始，不會只限於半導體，半導體可以這樣硬幹，那哪個產業不能用半導體模式？美國要用一切能量，極限施壓中國，逼中國跪下，跪下就可以饒了中國嗎？不。

跪下之後，就是下一輪的制裁，因為中國太大太強，橫豎都會威脅美國的霸主地位。你跪了，他就軟土深掘，用你這次的妥協，更深入欺壓你。中國弱，他要吃中國，中國強，他要吃中國，中國ㄧ切聽他的，他更是要歡暢吃中國，沒完沒了的。

人類和平的發展，在於各個國家，遵守一個遊戲規則。科學跟技術走到今天，每一個發明，都要站在過去的無數發明之上。美國現在的潑皮做法，簡單來說是只要任何人的產品有0.1%使用到美國技術，或是用美國技術做的設備，所做的發明，那就受美國禁令控制。這樣ㄧ來，沒有一個國家會不受控制。

問題是，如果其他國家也對等報復呢？美國不會用到中國或歐洲或日韓專利技術？為什麼只有美國可以用霸王條款，對付地球上的人類呢？為什麼大家就要這樣乖乖聽話做人家奴隸？日本韓國可能市場小，但是如果歐洲跟中國聯合反制美國呢？當然，歐洲也許自甘供美國差遣，那麼，中國呢？

中國這幾年來，一直被美國不斷以各種手段攻擊，用各種理由封鎖圍堵，各種栽贓抹黑，中國ㄧ直委曲求全，可是，當美國步步進逼，卡脖子、出刀子、槍桿子抵住、偷走我們的糧食，燒了我們的屋子。中國難道只能挨打不還手？

當然不是！中國兜裡的工具箱，是有很多工具的，只是中國ㄧ直想要溫良恭儉讓，中國ㄧ直等待國際上的公平正義，ㄧ直以為會有正義。但，國際上，過去現在未來，都不會有正義，正義是靠我們努力爭取的，中國必須想清楚，當美國不遵守遊戲規則，中國要如何保護自己的飯碗跟性命。

當美國ㄧ直在打中國，中國至今沒有還手，所以，美國根本不怕，反正攻擊中國，不用付代價，還可以逼中國妥協。有些論者，處處考慮，萬一美國制裁中國怎辦？所以，現在美國不叫做圍堵中國？不是制裁中國？

有人認為，中國要委曲求全，要「鬥而不破」，因為，他們認為中美關係是中國最重要的關係。這樣的認為，錯很大，因為，美國就是要讓中國委曲求全。

當中國真的從工具箱拿出一點工具出來，美國可能就會收斂，因為要讓惡棍守規矩，道德勸服是沒有用的，委屈忍讓，會鼓勵惡棍繼續為惡。當中國堅定、強悍的保衛自己的權益，美國有沒有收到訊號，已經不重要了。地球，不能活在美國的淫威下，中國的生活、生存跟發展，不能讓美國說了算。

（作者為作家）

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