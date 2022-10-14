前中央研究院院長，也是1986年諾貝爾化學獎得主的李遠哲，最近在兩個不同場合，針對日益嚴峻的全球暖化問題，心所謂危的批判蔡政府，在有關落實2050實現淨零碳排的政策規畫上，有所偏誤甚至是虛假。他的這番告白，一時之間成為各方關注、媒體熱議的話題。

李遠哲院士先是在9月28日參加台灣歷史博物館的人文關懷展開幕致詞時，直白指出儘管世界各國都已先後提出要在2050年達到淨零碳排、地球溫度上升不超過1.5度C的目標，但他卻認為「零排放是不可能的」。因為政府真正在意的是追求經濟成長，政策並沒有從製造、生產及消費端，多做改變努力，自然難以遏止環境惡化。說到底，其實「政府是在騙自己」。

繼而，李遠哲又在12日接受資深媒體人的網路專訪時，再度直言蔡政府的能源政策錯誤不斷，高喊「2025年非核家園」口號，反而讓外界普遍認為執政團隊的能源政策是在畫大餅，目標根本達不到。他並透露過去他也曾就溫室氣體排放議題，和蔡總統交換意見，但沒想到蔡英文竟脫口而出說「2024年後不是她的事」，令他擔憂不已，並感慨地說未來已無法再與蔡英文溝通了！

檢視蔡總統「2024年後不是她的事」的此一說詞，從法理的角度來看，2024年她的第二任期既已屆滿，自然就不應該對接任者比手畫腳干政。但是以環境永續等相關公共議題而論，即使制訂了明確可行的政策和法律，並不像有形的公共建設可以計日程功、收立竿見影之效。反而必須是一棒接一棒的推動，才能實現。然而，偏偏民主制度的運作，強調國家領導人必須透過選舉產生，並且有任期制的規範，以免重回君主世襲，或淪為專制獨裁者的操控。然而，這種透過選舉產生及任期制的規範配套，一方面使得新當選者為求得以繼續連任，因此政策制訂與施政作為，自然會優先考慮能夠收立竿見影之效的項目。至於類似環境永續或人才培育的議題，即使不是有意的忽略，往往也就只是虛應故事一番，以免產生前人種樹，卻由後人乘涼的後果。

任期制度的另一個有爭議性的地方，則是領導者在第一任期通常會勵精圖治，透過施政滿意度的提升以營造有利順利續任的情境。但是到了第二任期，勵精圖治的動機往往會被「數著饅頭過日子」的消極心態取代，甚或是抓住掌權的最後階段，想方設法圖利自己或所屬的政黨！

任期制度的第三個具爭議性的地方，則是每逢新人上台，為了凸顯自己的角色，對於前朝推動且備受肯定的公共政策，往往為了標新立異，即使不是另起爐灶，另起一個名字也就成為屢見不鮮之事。最典型的事例，就是在戒嚴時期所提出的「十大建設」，由於執行績效良好，備受朝野和各行各業肯定。因此後續的執政者，乃狗尾續貂的推出如十二項建設、十四項建設、六年國建、新十大建設、愛台十二建設、前瞻基礎建設計畫等令人眼花撩亂的公共建設方案。但且不論其績效遠遠難望十大建設之項背，近年來反而變質為政府大撒幣，卻在圖利自己或舔尾追隨者，以致連李遠哲都看不下去，感嘆民進黨二度執政後，腐化速度反而比過去更快了！

除此之外，民主選舉任期制度的第四個具爭議性的地方，則是屬於政務官員層級的部會首長，甚至包括行政院長，其更換的頻率偏高。如行政院長從89年5月20日第一次政黨輪替至今，已經先後更換了15次，也就是平均起來每位閣揆的任期還不到一年半。則日理萬機的閣揆，要對轄下超過30多個部會的業務及首長是否適任，尚未能有充分理解就可能要被換下來，則各部會首長以及常任的文官們，面對新閣揆上任後急求表現的三把火，不是無所適從，就是只能虛與委蛇，反正「鐵打的衙門流水的官」，被動消極才是自保之道。

綜而觀之，民主選舉制度的建構，相較於早期帝制時代，提供了一個人民當家作主的虛幻想像。但是為了勝選，各政黨與候選人只能使出渾身解數，其所提的政見主張也變質為爭取勝選的「高明騙術」。然而，這種「民主崩壞」的現象，不只是台灣獨有，連已有近250年民主選舉歷史的美國，近年來不少政治學者也在感慨美國的民主護欄已經崩壞，近而分析「民主國家如何死亡」。面對這樣的「民主瘟疫」，要如何增加人民的抗體，值得大家集思廣議，三思而後行。