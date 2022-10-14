國安局長陳明通，又開始說蔡英文任期內中共不會犯台，不會武統台灣。陳明通是憑什麼來說這段話？難道陳明通派人在習近平左右臥底嗎？可以這麼說，中共會不會在蔡英文任內犯台，何時犯台？整個的中共黨內部可能都沒有這個共識，陳明通講這個話，研判有以下的目的：

第一是大家都認為蔡英文刺激中共，製造兩岸緊張，造成了中共武力犯台，成為被全民怪罪對象，因此陳明通這個國家最高的情治頭子，向人民喊話不會啦！放心啦！蔡英文任內是安全的啦！蔡英文雖然這麼樣的激進較之阿扁時期有過之而無不及，但不會有事，等於是為蔡英文製造了兩岸緊張、兵凶戰危，來一個澄清。

第二個可能，就是暗示蔡英文的台獨行徑，不會激怒中共大陸犯台，比如裴洛西訪台、蓬佩奧訪台、美國會議員訪台、台灣政策法等一連串仇中抗中，是不會造成中國大陸的武統，粉飾太平，為台灣還可以繼續搞台獨、繼續的刺激大陸埋下伏筆。

但相信陳明通這個消息絕對是假的，沒有一個國家的情報頭子，會這樣子說他知道的情報，如此無疑是洩漏了你在大陸習近平周邊有安排諜報員，不是可笑與幼稚嗎？從這個角度來看，這個消息的來源是假的，是為政治作用編織。

相較陳明通，國防部長邱國正同一天在立法院卻強調台灣的現在形勢，比任何時期都要嚴峻，這樣的說法，不是跟陳明通所說的在蔡英文的任內不會有犯台，剛好是兩種相反的報告，邱國正是國防部長，主管國家防衛，其可信度當然是比較正確，面對中共解放軍犯台，防衛台灣是他的本職，他不會不重視。

我國防部長與安全局長報告，自相矛盾到竟然是南轅北轍，蔡英文政府沒有一個統一的口徑，同一個政府，相互打臉，部與局之間，落差太大，人民不知信誰？他們之間難道沒有開個會討論當前的局勢？

中共20大16日即將召開，會中肯定討論到兩岸問題，也應會觸及到武統及和統，但是犯台詳細的時間，應不會在來自各方代表的大會中，大剌剌的加以討論，但是20大毫無疑問將是一個做出武統開始，和統結束的分水嶺，目前從大陸民間氛圍看來不無可能向此傾斜，雖然大會不會討論到何時採取武力統一，但是，應該會涉及到統一台灣後，如何治理台灣，在這個會議中定下來。

至於，何時統一台灣，台灣應有正確認知，絕對不是取決於大陸的主動性，乃是取決於台灣與美國的互動性，當台灣心甘情願當美國的傀儡，無限制刺激大陸，大陸依此來定武統的時間表，是較符合現實；換句話說，中共政治上不是無極限的受台灣及美國的挑釁與刺激，大陸的政治是有忍耐極限，在這個方面台灣應該拿捏得恰到好處，絕非各方所預測所謂2027、2035，甚至還有扯到2045年那麼遙遠的年代。

習近平講過兩岸的分裂不能一代一代傳下去，說習近平可能在2027年才開始武統，不會提前，也非絕對。2024年之前，在蔡英文卸任前不會？ 陳明通自己到泰國的行動，鉅細靡遺被對方公開，台灣人民能信得過他？

（作者為自由撰稿人）

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