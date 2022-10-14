前中研院長李遠哲日前接受媒體訪問時表示，從2000年以來，民進黨已經二度執政，他卻看到台灣社會向下沉淪，民進黨取得政權後就開始腐化，速度比過去更快。李遠哲自非普通人，頂著諾貝爾獎得主的光環，從李登輝、陳水扁到蔡英文，一直被綠營領導者奉為國師，舉凡教育改革、司法改革、能源政策等國家大政，都能看到他指點江山的身影，更是兩次將陳水扁送上總統寶座的重要推手。一位和綠營關係如此深厚，影響如此重要的人物，對於民進黨快速腐化沉淪的感悟，當然不能以單純的意氣之爭來看待。

其實，對於民進黨理念放兩旁，利益擺中間的批判聲音一直都在。很多早年為台灣民主自由犧牲奮鬥的「老黨外」們，共同催生了現在的民進黨，看著他日漸壯大，進而執政，卻也看到他日漸向下沉淪腐敗，心中的悲痛與悔恨，可想而知。

就拿當年美麗島事件的幾位主角來說，除去已經去世的「信介仙」與林弘宜外，張俊宏與姚嘉文都因為提出包括「一國一制」、反對總統兼任黨主席等與當道不合的政治理念及政策主張而被邊緣化，自此遠離權力核心。

曾任8年副總統的呂秀蓮則是痛斥民進黨已失去黨魂與黨德，宣布「心靈退黨」。在事件中險遭死劫，判刑最重的施明德也在對民進黨徹底失望下退黨，並發動紅衫軍圍城倒扁。更不用提還有許多曾與民進黨一同奮鬥，擔任過黨主席與黨內要職的同志，如許信良、陳文茜、林正杰等人，都在認清這個事實後，紛紛離開，投入反對陣營。

施明德曾用拿鋤頭的耕種者與拿鐮刀的收割者，來比喻美麗島世代犧牲奉獻與歡呼收割的兩類人。施明德屬於前者，而陳水扁、謝長廷、蘇貞昌等美麗島律師團成員，以及一直保持政治正確，始終位居高位的大姊大陳菊，則是屬於後者。台灣民主化20多年來，李遠哲、施明德、呂秀蓮等人看到的民進黨，早已經變成另一個他們當年以生命對抗或嚴厲批判的國民黨，甚至更糟糕。

日前，台北市長候選人陳時中批評台北市長柯文哲把民主意識當吃香喝辣的籌碼，遭到柯文哲反擊民進黨才是將吃香喝辣的特權，用民主自由的糖衣包裝起來。我們看到，在陳水扁執政的8年，民進黨高舉「本土化」的神主牌，反中、去中，造成族群撕裂，社會對立，至今遺禍猶存。

蔡英文執政至今，將「抗中保台」當作護體神功，用以保權謀利，麻醉人民，箝制言論，打壓異己。柯文哲譏諷民進黨「抗中保台」都是喊假的，「抗中保權」才是真的，只是說出了大實話而已。

李遠哲遲來的體悟，當非個人晚年的哀鳴，而是民心示警的喪鐘。我們每一個人都應該捫心自問，像民進黨這樣早已失去了民主靈魂，只是一個被權力慾望附身操縱的喪屍政黨，我們還要支持嗎？

（作者為台北市立大學社會暨公共事務學系兼任助理教授）

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