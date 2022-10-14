邊境終於解封了，日本是大多數人出國首選，問題是開放沒有用，日本不讓你進去，為何不讓進？因為你打的是高端疫苗，日本不承認。

終於有人發難了！誰？周玉蔻，綠營自己人。奇怪哩！當初是誰對高端歌功頌德的？是誰把高端捧上天、挽起袖子當烈士的？不就是蔡英文、蘇貞昌、周玉蔻.....你們這夥人麼？現在廁所裡扔石頭引起公憤，趕緊跳出來劃清界線，開始對高端大罵特罵。

就說誰得罪周玉蔻都沒好下場，周玉蔻遇難的時候，陳時中來個無情無義，棄周大小姐不顧，真是情何以堪！憋了許久的窩囊氣終於找到出口，跟另一個舅舅不疼姥姥不愛的李秉穎共同發難，誰叫陳長官欽點了別人當接班人卻沒選他。

周玉蔻說自己是「倒楣一族」，還得自費花3500元做PCR才去得了日本。倒楣的不是只有妳，全國那麼多｢高端勇士｣這筆帳找誰要去？是不是跟陳時中當初批評｢小明｣一樣：｢自己做的選擇自己負責｣。那妳就自認倒楣吧！

或許｢高端｣只是個破口，後面還有多少未爆彈等著周玉蔻來點燃？咱們搬板凳看戲，慢慢瞧吧！

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