全世界沒有國家在其公視中，再納入一個商業電視台，只有台灣的民進黨作了這種安排！

華視被粗暴的劃入公視集團，其目的有兩個：其一，是繼續控制華視作民進黨的傳聲筒，自私自利的管控傳媒，其心可誅！其二，是用華視高階經營官位，來酬庸對民進黨取得政權的有力人士，所以原攻擊國民黨的各路人馬，都像走馬燈似的到華視作高管，過去聲援民進黨的媒體人、作家、演員及其他不三不四的人，都曾去做總座及副總、部門經理等職務。

但同樣的現象是在他們的亂整下，華視年年虧錢，每月業績約2、3千萬元。我們那個時代的華視平常業績，都是月入2億元以上，而每逢世足賽、奧運等大項目時，月收都是3、4億元，簡直天壤之別！

為什麼挑華視進入公廣集團呢？因為老三台中以華視土地最大，建物最多，資產及資金最多，最容易搞錢。目前的經營者每月以華視資産，向華南等銀行借貸度日，並對留下的老員工頤指氣使，作威作福，羞辱他們，搞得天怒人怨！

其新聞台長原是台視出身，一直混不出頭的小妹級人物，靠着貼進李登輝、陳水扁、蔡英文等人的近身採訪，專作吹捧報導建立關係，離開台視後遊走於各衛星新聞頻道間，只為當權者歌功頌德的媒體人！

此次爆出部分「三立人」分佔華視要職，也爆發三立和華視共同製作戱劇節目，華視委屈在三立先播後，才能播出的屈辱條件，華視以老三台的無線電視，甘作有線電視的附庸，實在不堪！華視人為成立51年的母台，感到憤怒不平，只能再嘆公廣集團及文化部的顢頇無能！

在一直虧損又一直犯錯後，華視員工已無士氣，又須在三立人指揮下工作，真是糟蹋了這張極有價值的無線電視台執照！

執政黨為什麼要扣住華視，何不在其資産大於負債時，趕緊促成華視的民營化，不僅使黨政軍退出媒體的政策更進一步，並且使華視用地及執照，賣得一個好價錢以充實國庫，避免政府挾持華視作為御用傳媒的嫌疑，使號稱自由民主的「中華民國在台灣」，向真正民主國家的目標更進一步！

讓華視成為真正民主自由的民間商業電視台，有諸多好處，也凸顯政府不再有管控媒體的不正常現象，何樂不為？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※