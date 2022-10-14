歐洲知名的瑞士信貸（Credit Suisse）銀行傳出財務危機，台灣金管會正緊盯該集團在台的理財產品銷售狀況。媒體報導，除了部分銀行已停售瑞信商品外，也出現了部分投資人的贖回潮。巧合的是，日前諾貝爾經濟學獎公布，3位美國學者因對「銀行與金融危機」的研究而共同獲獎。如果歐洲銀行業因俄烏戰爭持續所導致的連鎖反應而出現危機，那麼這次諾貝爾獎結果似乎暗示未來歐洲央行可能的方向。

諾貝爾評委會認為，美國聯準會(Fed)前主席柏南克（Ben Nernanke）、戴蒙（Douglas Diamond）、迪布‧維格（Philip Dybvig）3位學者在1980年代對銀行業與金融危機的研究，提高了決策者防止嚴重危機的能力，有助避免政府因出手救助而付出高昂代價。例如，柏南克的統計分析顯示，銀行擠兌引發倒閉潮是1930年代美國經濟由輕微衰退惡化為大蕭條的原因。換言之，其研究發現銀行擠兌不是經濟大蕭條的「結果」，而是導致經濟活動急遽萎縮及大蕭條長期持續的「原因」。在危機發生前採取必要手段，阻止惡性循環的漩渦，避免流動性枯竭導致金融中介的功能喪失，是政府應對經濟危機的當務之急。

有趣的是，柏南克在2006～2014年出任美國聯準會主席，正是柏南克教授成為柏南克主席的期間，美國房地產次貸危機引爆發全球金融海嘯。被稱為「QE之父」柏南克端出了史無前例的零利率及量化寬鬆（QE）政策，緩解了美國金融業連鎖倒閉的危機。然而，海量資金湧入資本市場，造就了美國史上最長的多頭市場，但卻只是推升了資產估值，未能對實體經濟發揮作用。尤有甚者，大量流入國際期貨市場的美元刺激了糧食、能源、大宗商品價格飆漲，導致許多發展中國家飽受通膨之苦。2015年柏南克卸任後受邀訪台，時任央行總裁彭淮南就開門見山對他說：「你的QE帶來很多副作用，讓我們很煎熬。」

時至今日，美國產業空心化及金融空轉的根本性經濟問題，與長期依賴寬鬆貨幣不無相關。資金行情掀起的股市與房市資產泡沫形成經濟好轉的假象。但其實音樂總會結束，泡沫終會爆破。這些龐大的零利率美元流出到國際金融體系，一旦聯準會升息回收美元，美元匯率快速上漲又造成環球貨幣大幅貶值，股市匯市雙殺，又成了發展中國家的惡夢。

擁有全球貨幣霸權地位的國家，從經濟危機「不作為」的極端，到「不問結果的作為」另一極端，似乎矯枉過正，製造出的問題不亞於所解決的問題。如此看來，濫用金融霸權是否以鄰為壑，形同工廠排放汙染的外部成本一般，是美國QE貨幣政策排放的金融汙染？也因此，有評論認為柏南克獲獎是否等於嘉許美國金融霸權？

不過美國QE政策的長期影響，恐怕還需要若干時日才得以蓋棺論定。況且，美國決策者以國內經濟數據為主要決策考慮，似乎也無可厚非。除非其他國家力爭上游，創造國際金融「去美元化」的貨幣多元環境，否則美國貨幣政策外溢，在他國製造的非預期後果，實在超出美國貨幣當局的考慮範圍。

眼前俄烏戰爭的長期化，以及對俄羅斯似乎不太有效的制裁，正在造成歐洲國家各種能源與糧食問題，連帶歐元大幅貶值也使其國際地位降低。如果歐洲銀行業真的在日後出現危機，此次諾貝爾經濟學獎似乎建議了歐洲政府及央行提早規畫應對之道。而並不具有國際貨幣霸權地位的歐洲，如果採取了比柏南克當年更激進的QE作法，會不會產生其他令諾貝爾獎評委會都意想不到的高昂代價呢？（作者為香港中文大學金融系副教授）