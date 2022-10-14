中研院前院長李遠哲受訪爆料說，針對溫室氣體排放議題他曾和蔡總統交換意見，但蔡總統說「2024年後不是我的事，是下一代的事」；同樣，審計部針對高端疫苗採購提出5大缺失報告，陳時中竟回答「我已離開衛福部」。執政黨思路還真如出一轍，甩鍋卸責難道已成綠色執政標章了嗎？

2019年民進黨總統初選時支持賴清德的李遠哲近日爆料，他與蔡總統對能源政策看法不同，李遠哲擔心，按目前的能源政策2050淨零碳排難做到。他沒想到國家領導人竟說「2024年後不是我的事」，因此得出結論，「民進黨執政腐化速度比過去還快。」這不只痛心，也帶點哀莫大於心死；不只李遠哲，連台北市長柯文哲對此短線操作都傻眼，羅智強更驚覺「毛骨悚然」。

確實，民主政治的特色是用政黨輪替選賢與能，選出為下一代子孫造福的執政者。但如今民主已異變，李遠哲說「快速腐化」，正因民進黨全面執政後窮盡己力對社會資源竭澤而漁，不只民眾看不慣，連親綠學者也看不慣。

參選台北市長的陳時中更可笑，過去當防疫指揮官時開口閉口「我負責」，如今面對疫苗採購缺失報告竟稱「我離開衛福部了！」民進黨甩鍋術難道離開職位就不用為執政錯誤負責嗎？債留子孫千億上兆、掏空台灣也不關我的事嗎？反正我已離職，那是下一代的事，可以這樣嗎？

九合一選舉下月舉行，受到近年執政亂象影響，尤其從丁怡銘、林秉樞到周玉蔻等網軍之亂，社會容忍度已到了極限，再次呈現「討厭民進黨」的氛圍。別不信鐘擺效應移動，結果如何下月見真章。