幾年前好萊塢出了部電影《恐懼的總和》，內容描述因為誤解與仇視，差點釀成美俄大戰。今天台灣對內，惡質選舉已造成社會的對立與分裂。對外昧於世局的觀察，附美盲目「抗中」，更帶來台海空前的危機。內外煎熬下莫非形成另類「恐懼的總和」？

台灣師承「美式民主」多年，不幸的是我們去菁存蕪，好的沒學到，不好的發揮得淋漓盡致；而其中最令人詬病之一就是「負面選舉」。

美國的負面選舉，做法上多在媒體的負面廣告，攻訐彼此政見，藉之收到相互監督與匡正的效果。台灣早年的選舉也有負面廣告，但是後來改為「新聞化」，媒體勾結政客，直接在新聞評論中表態選邊。蔡政府上台後，將此一做法變本加厲。不但「綠化」各媒體頻道，還在選舉時扮演中央廚房，政媒聯合作戰，加上網軍側翼助攻、攻擊人設，出征之處對手無不哀鴻遍野，即使同黨者也不能倖免。

眼見政府黑道化、媒體詐騙化，國人束手無策。日前華府美國友人跟我聯繫，對此「台式民主」嘆為觀止，戲稱這是「媒體肉桶化」(Pressork barrel)。民進黨賺得缽滿盆滿，可是搞得民心惶惶，這是台灣面臨的「第一個恐懼」。

大概夜路走多了，民進黨「失能、失德、失格」的執政結果遭人唾棄，一向擅長的惡質選戰，近來也連續撞到鐵板、害人害己，北部各縣市候選人的民調普遍下跌。此期間，又發生國安局長捲入「論文門」及秘密出訪被「打卡」曝光的空前事件。一連串的不堪消息，把堂堂執政黨搞得灰頭土臉，連同黨先進都搖頭嘆息。

台灣忙於選舉時，台海更趨緊繃。裴洛西訪台促成共軍環台軍演成功後，西方媒體爆料稱，中南海已在規畫「二十大」後逐步推動對台「統一後」步驟，大陸網軍諷稱「感謝小英協助促統」。在此同時，北京廣泛外交出擊，大陸國家主席習近平繼月前會晤俄羅斯總統普丁之後，今秋將再與美國總統拜登見面，德國總理蕭茲11月初將訪北京。西方各國雖然高唱「抗中」，但盱衡地緣政經現實後，在對中關係棋盤上，仍然寄望大陸落子，協助紓解俄烏戰事。

美台關係方面，美國拒絕台灣加入「印太經濟架構」(IPEF)後，《晶片法案》的各項配套與抵制措施大多朝向稀釋台積電存在功能的最終目的。美媒日前先後報導，鑒於台海凶險，美方將把台灣變成「巨大武器補給站」(Giant weapons depot)；而且最壞情況下，美方不排除將台積電摧毀。報導所述雖非美國官方所言，但美國財長葉倫確實曾說：「台灣擁有先進半導體，是美國的國安風險」。在此美方心態下，他日「護國神山變成軍火庫」已非不可想像。這是台灣面臨的「第二個恐懼」。

綜觀上述，「國際溫水大鍋」已經逐漸沸騰，民進黨這隻青蛙懵然不知。事實上，中美兩強對峙乃是台海危機的主要源頭。台灣善良自持，卻變成各國的恐懼座標，冤哉枉也。蔡政府對此「恐懼背景」，不思尋求源頭解決、分別與兩強對話交涉，反而繼續抗中舔美，任由中美「共管台灣前途」。這是台灣面臨的「第三個恐懼」。

2016年美國大選期間，美國選民陷於集體焦慮，論者評稱美國(USA)已經變成「焦慮共和國」(United States of Anxiety)。而今台灣面臨的「恐懼總和」，已非焦慮可以形容。民進黨治國無方，善用「恐懼牌」鞏固政權，如今帶來台灣內外真正的恐懼，咎由自取。但是台灣民眾何辜？

台式民主已變成「民進黨做主」，結果讓台灣民眾陷入上述三大恐懼。電影《恐懼的總和》中，戲劇性地靠中情局的分析員化解危機。而今現實生活中台灣當然不能倚賴單一情報員，尤其在國安局長都自身難保的當下，只有全民覺醒，藉著真民主方式自救了！（作者為前大使、國立清華大學副教授）