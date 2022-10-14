中天新聞台被撤照快兩年了，除了行政訴訟持續進行外，一場少見的媒體實驗也正發展中。于品海於1994年創辦中天前身傳訊電視時，目標是成為全球華人24小時不斷電的新聞媒體，可惜3年後因資金短缺，無以為繼。28年後的今天，中天做到了，儘管它的轉型源於非自願且過多政治斧鑿痕跡的行政處罰。

在眾多媒體絞盡腦汁賺取收視率或點閱率之際，中天慘痛的轉型彌足珍貴，因為沒有一個生於傳統廣電的電視台會願意放棄既有的新聞產製模式、收視戶與營收，將全副資源投置在純網路環境裡。即便于品海當年仿效的CNN都無法如此。然唯有此「置之死地而後生」的孤勇，以電視台規模產製新聞的純網媒才能持續吸引流量。

比較電視台與中天模式，有下列差異。首先，電視台是依時間軸播送的線性模式；中天則是線性與非線性並行，閱聽人可隨時跳脫線性節目而觀看其他內容。其次，中天可視議題或觀眾需求，隨時加開新節目或次頻道，形成共時多頻道的收視行為，再加上非線性推播，構成矩陣化(matrix)製播模式。第三，電視台仍侷限於call-in互動，但社群平台特性使中天新聞對觀眾的可近性(accessibility)更高，主播甚至可與觀眾即時對談新聞內容。最後，電視新聞完成後很難修正，但非線性新聞具延展性，可視時事變化，加以更新或重組。

例如，美國眾議院議長裴洛西8月訪台，中天開3個現場的次頻道，同步播送，觀眾可擁有更全知的觀點，而非受限電視台因產製模式形成的編輯觀點。數位平台也協助中天突破地理疆域，找到新的收視族群，例如當晚觀看裴洛西之收視人口近一半來自海外。中天去(2021)年的收視人口因此突破2億人次。

面對有線電視產業的萎縮，電視台紛將內容投放至數位平台，希望增加廣告營收。然系統業者認為此舉影響民眾訂閱有線電視的意願，要求調降授權費，電視台與系統業者間已成零和賽局，這也是TBC申請將TVBS移頻原因之一。台灣匯流研究學會也舉辦「為台灣電視找出路」研討會，尋求因應之道。

我認為繼續著墨於有線電視已無法解決觀眾不存在的問題，中天轉型無異向電視台昭示了一種可能：面向有觀眾的方向走去，否則只能飲鴆止渴，慢慢衰竭。目前中天在網路平台的分潤，尚不及過去來自系統業者的授權費與廣告收入，使得其他電視台躊躇不前。故王立達等學者提出「新聞媒體議價法」，避免新聞媒體因市場力不對等或資訊不透明，無法與數位平台進行合理協商與議價。若此法通過，相信可給電視台轉型的誘因，而無需經歷同中天一般的遭遇，應是台灣電視之福！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）