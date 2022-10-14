前中研院院長李遠哲日前在網路節目專訪時，感嘆民進黨二度執政之後，腐化的速度比過去更快，讓他失望。總統府與民進黨立院幹事長雖然都有所回應，但對李遠哲的警語不知真不懂還是裝傻，僅針對能源政策有所辯駁。不過，偏聽硬拗向來是蔡政府官員的強項，總統府與民進黨黨團完全避重就輕的回應，不正也恰好印證李遠哲的憂慮？！

許多人著墨於李遠哲此時發言的政治動機，當然，李前院長此時對蔡政府的一擊，如果能引起共鳴，讓「討厭民進黨」在年底選舉中發酵，結果當然可能直接動搖蔡總統在選後的權力基礎，甚至被迫交出黨主席大位，這樣他所屬意的救世主賴清德才有希望出頭。不過，太過關注李遠哲的政治動機，恐怕正好掉入府方轉移焦點的圈套，反而模糊了李遠哲憂心的實質內容。

在整個專訪中，李遠哲最在意的是台灣向下沉淪的力道驚人，憂心的重點是民進黨執政後權力腐化的速度極快。他談到陳水扁的兩任，主要問題在貪腐，甚至爆料對扁嫂與黑道介入外人投資的痛心，但是現在的民進黨卻強渡關山堅持將國務機要費除罪。他更直言阿扁的第二任只關心下一次選舉與自己的利益，沒將心思放在讓人民更好。

對於蔡總統，問題焦點在於一言堂與黨內不民主。他表示資政只要與總統意見不同，下次就被換掉；他也在意上次總統黨內初選，不斷延宕初選民調時程，更動用網軍打擊對手。

李遠哲之所以講到能源政策，絕對不是在討論現行能源配比是否可行，減碳路徑是否真能達成目標，而是在凸顯蔡總統嚴重的偏聽與目光短視。他的結論很明確，就是蔡總統根本無心面對2024年以後的挑戰，表示自己無法繼續與其溝通。遏止腐化，原是對錯價值的是非題，但現在蔡政府顯然想將焦點限縮到能源政策的辯論，將是非對錯轉換成只是一個不同政策的選擇題，當然徹底失焦。也許不久之後，李遠哲也會變成「中共同路人」了。

而李遠哲的諍言像發現新大陸嗎？當然不是。蔡總統在民進黨內的一言堂早已路人皆知，甚至不斷外溢到對整個國家社會的言論控制。以《社會秩序維護法》查水表、以《反滲透法》恐嚇人民、關電視台、政治力介入獨立機關審查新聞台上架與移頻、提出「數位中介服務法」干預人民言論自由等的「努力」，未曾停歇。這些其實不需要有諾貝爾獎光環的人才能感受得到。

李遠哲也不是開第一槍的人。脫黨參選桃園市長的民進黨資深元老鄭寶清，就是以「找回建黨初心」為號召。4年前即退黨的台北市長候選人蘇煥智，更直言鄭寶清脫黨參選其實代表民進黨的威權化，把基本民主程序沒收。他更認為這種沉淪只能透過外造方式才有機會改變。

李遠哲擺脫沉淪的方法，每次不同，2000年他主張政黨輪替，2024年他似乎期待民進黨內出現新的救世主。但討論李遠哲的動機其實一點也不重要，與其稱他二度成為扶龍王，不如說他永遠在最後一刻，搭上勝利的花車。他的選擇更難稱有參考性，因為他雖然想力挽台灣沉淪，但每次總是力挺到沉淪的一方，最終反目，漸行漸遠。不過，這次，至少他說了真話！（作者為國家政策研究基金會副研究員）