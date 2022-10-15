9月中旬，基隆市長林右昌在交通部舉辦的「2022郵輪產業振興復甦國際論壇」上，大發囈語，期盼在後疫情時代，基隆郵輪產業能夠「一年暖身準備，兩年振興復甦」！

林右昌洋洋得意地說：基隆港有東西岸郵輪服務中心完成整建後，一小時可通關超過4000人，如果以一天8小時計算超過3萬2000人！照他的估算，基隆港一天將有8艘載客量達4000人的郵輪進港，一個月則有240艘，等同全球各色郵輪都將匯集基隆港，一年帶進1152萬遊客！

事隔一個月，蔡英文到基隆視察海運解封時說道：「我們已經準備好要迎接更多的郵輪旅客來到台灣」，明年預計來基隆靠港的郵輪，已經有79航次，可吸引34萬人次造訪。

一年79航次，一個月240航次，34萬旅客，1152萬旅客，蔡英文和林右昌的推估，我們究竟該相信誰呢？

疫情爆發前，基隆港郵輪旅客來訪最高紀錄是一年94萬。鎖國兩年多後，基隆港，乍然解封，真能帶來79航次和34萬人次造訪，不無疑問。

其一，民進黨堅持將協和電廠的第四天然氣接收站向東移動，正好擋住了基隆港出入的航道，勢必增加國際郵輪進港、靠港的難度和時間成本。

其二，這些年來，民進黨忙於亂畫前瞻計畫的大餅，積極推動去中化，台灣整體觀光旅遊景點、軟硬體設施與文化旅遊活動，不足以吸引國際旅客。

其三，觀光旅遊產業，有賴和平大環境。兩年多前，俄烏戰爭尚未爆發，中共軍機軍艦尚未抹去海峽中線默契，如今，民進黨統治下的台灣已經被全球戰略智庫和媒體，公認為戰爭風險指數最高的地區，並指台灣將是下一個烏克蘭。試問，有多少國際觀光客願意以身試險，從事準戰爭實境觀光？

準此，蔡英文的估算，不免樂觀，至於林右昌的估算，只能說是地方政客的信口開河，唬爛百姓罷了！

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