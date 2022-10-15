美國當地時間10月12日，美國發布國家安全戰略報告。 這是一份充分反映美國焦慮感和危機感的安全報告。

考慮到美國民主黨政府面對美國國內複雜與激烈的政治鬥爭束手無策，美國民主黨政府將主要精力用於處理國際關係方面，顯然是為了轉移視線。 不過很顯然，美國民主黨政府的努力起到了相反的作用，美國與歐洲聯盟國家、與中東國家、與俄羅斯的關係急轉直下。

這份報告將中國視為「唯一一個既有重塑國際秩序意圖的競爭者，也逐漸擁有經濟、外交、軍事和科技力量來日益推進這一目標」的國家，並且提出「未來十年是美國與中國競爭的決定性十年」，把中國視為「最大地緣政治挑戰」，顯然是情緒性表現。

對美國在國家安全方面的戰略判斷，相信世界各國都會給出自己的評價。 既然美國把主要戰略目標鎖定為中國，那麼，中國就必須做好充分的準備加以應對。

中國作為世界上最大的發展中國家，當然希望建立一個公平合理的國際政治經濟秩序，改變不合理的現狀。 美國一方面利用自己的霸權地位，在世界各地惹事生非; 另一方面卻指責中國，認為中國是國際秩序的破壞者。 最典型的例子是，美國國會出台法律、美國聯邦政府制定一系列政策，試圖建立沒有中國的國際產業鏈，公然破壞國際貿易秩序，可是，美國財政部長居然指責中國把貿易關係「武器化」。 這是典型的賊喊捉賊。 對於美國的這種做法，相信國際社會不會輕易地上當受騙。

中國支持聯合國為中心的國際體系，堅定地維護國際法所確立的基本準則。 中國重塑國際秩序，就是要反對霸權主義、單邊主義和大國沙文主義，就是要和美國破壞國際秩序的行為作堅決的鬥爭，從這個意義上來說，美國國家安全戰略報告對中國的定位，反映出美國國內的焦慮感。

美國的危機和焦慮長期存在，這是美國得以持續發展的特殊動力來源。 考慮到美國作為世界最大的經濟體，正面臨前所未有的危機，中國願意在力所能及的範圍內，幫助美國走出困境。 可是，美國把中國塑造成為最大地緣政治戰略的挑戰者，試圖把中國排除在外，中國無可奈何。

中國願意幫助美國，繼續向美國增加出口，以解決美國通貨膨脹問題。 可是，美國對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，從而使美國的通貨膨脹現象更加嚴重。 美國出臺的這份報告幾乎每個部分都充斥著與中國競爭的內容。 在這樣的情形下，中國如何幫助美國消除疑慮，走出困境呢？

中國發展戰略不會發生改變。 中國堅持以人民為中心的發展理念，充分利用中國龐大的市場規模，逐步解決中國產業發展中存在的問題。 中國依靠科技進步，實現經濟結構調整。 中國強調創新發展，不斷滿足人民對美好生活的嚮往。

中國不會因為美國把中國塑造成為唯一的戰略對手而改變自己的發展路線。 中國也不會因為美國對中國採取的不友好姿態，而把主要資源用於對付美國。 中國始終認為，多極化的世界離不開美國。 現在的問題不是全球化問題，而是美國反全球化帶來了嚴重的後果。

假如美國繼續採取貿易保護主義，動輒制裁其他國家，那麼，美國經濟體系將會面臨更大的危機。 美國國內日用消費品價格不斷上漲，通貨膨脹日益嚴重，美國聯邦儲備委員會試圖通過提高利率的方式，遏制通貨膨脹發展勢頭。 但是現在來看，美國實際上已經處於進退維谷的兩難境地，如果持續提高利率，美國將會竭澤而漁。 可是，如果美國聯邦儲備委員會不提高利率，那麼，美國通貨膨脹將會日益嚴重。 權衡利弊，美國聯邦儲備委員會試圖通過拯救美國的資本市場，讓美國金融機構率先擺脫困境，避免引發大規模的經濟危機。 可是，這種充分反映美國聯邦儲備委員會前主席伯南克理論的貨幣政策，能否避免出現系統性的危機，繼而拖累世界經濟，人們還需拭目以待。

越來越多的國家意識到，美國民主黨總統強調不會發動冷戰，可是，在這位美國民主黨總統的內心深處，冷戰思維方式始終沒有改變。

美國需要強大的戰略對手，因為美國是一個依靠戰爭發財的國家。 不過，現在美國越來越深刻地意識到，戰爭可能會帶來財富，也可能會帶來更大的危機。

烏克蘭戰爭就是一個非常典型的例子。 美國之所以拚命地炒作烏克蘭戰爭危機，不斷向烏克蘭輸送武器，就是希望藉助於這場戰爭拖垮俄羅斯，並且讓歐洲聯盟的資源迅速流向美國，拯救美國經濟。

然而種種跡象表明，這場戰爭將會使烏克蘭成為第二個阿富汗。 美國有可能會被迫改變政策，要求烏克蘭政府坐在談判桌前，通過談判盡快結束戰爭。 歐洲聯盟國家已經意識到，美國正在利用烏克蘭戰爭消耗歐洲聯盟國家的資源。 他們對美國液化天然氣價格上漲表示不滿，並且試圖說服烏克蘭和俄羅斯，盡快通過談判找到解決問題的方案。

阿聯酋國家領導人訪問俄羅斯的聖彼德堡，與俄羅斯總統會談，釋放出明確的信號，那就是在烏克蘭戰爭關鍵時刻，越來越多的國家尋求通過談判解決爭端。 假如在印尼舉辦的20國領導人會議上，俄羅斯總統與美國總統能當面會談，無疑會向世界釋放出強烈的信號，那就是兩個敵對的國家，有可能在面臨重大危機的時刻，通過交換意見緩和局勢，避免發生第三次世界大戰。

當然，考慮到美國中期選舉政治形勢，美國民主黨總統在烏克蘭問題上是否會作出讓步，改變現有的政策值得持續觀察。

中國作為世界第二大經濟體，成為美國關注的焦點，美國認為中國有能力塑造國際政治秩序，這是中國的榮幸。 中國依靠人民的勤勞勇敢，成為世界第二大經濟體，中國不是依靠戰爭掠奪其他國家的財富，中國從來沒有實行霸權政策在世界各地設置軍事基地，中國也沒有動輒對其他國家實施貿易制裁措施。 中國是一個愛好和平的國家。 中國把發展作為第一要務。 面對美國咄咄逼人的進攻態勢，中國必須把發展和安全放在同等重要的地位。

可以這樣說，中國之所以在經濟發展同時，加強軍事能力建設，是因為中國面臨美國這個最強大而且不友好的軍事國家。 美國試圖把北大西洋公約組織這個世界上最強大的軍事集團引入到亞太地區，在亞太地區製造混亂，中國對此保持高度警惕。

亞太地區越來越多的國家意識到，如果歐洲的戰火硝煙迷漫到亞洲地區，那麼，亞太地區的繁榮穩定局面將會遭到破壞。 因此，亞太地區許多國家領導人希望充分利用20國集團領導人會議和亞太經合組織領導人非正式會議，充分表達自己的意見，試圖說服美國如果禍水東流，亞太地區陷入戰亂，世界將不得安生，美國在亞太地區的利益也將遭受重大損害。

中國作為亞太地區國家，積極維護該地區的和平穩定發展良好局面。 中國以自己的實際行動，參與亞太地區的基礎設施建設。 不僅設立亞洲基礎設施投資銀行，而且鼓勵中國企業説明亞太地區國家加快基礎設施建設的步伐。 儘管日本雄心勃勃，希望投入更多的資金，在亞太地區尋找新的經濟增長點，但是，中國對此並不介意，相反地，中國樂觀其成。 只要美國及其在亞太地區的戰略夥伴把主要精力用於經濟發展方面，亞太地區繁榮穩定局面就不會發生實質性的改變。

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