蔡英文上任之後的民進黨政府，一直扛著抗中保台的招牌。但凡在兩岸議題上有任何不同意見出現，十之八九都會被打上親中賣台、中共同路人的標籤，並被親綠網軍和側翼嚴加指責。然而當有錢又有影響力的全球超級科技富豪馬斯克，發表真正可以被視為親中賣台的言論時，行政院長蘇貞昌卻又語帶保留、客客氣氣地說對方可能只是不太了解台灣。這演的是哪一齣？

雖說馬斯克不是台灣人，本來就沒有義務一定要「抗中保台」，但馬斯克既然都把台灣應該變成中國的一個行政區這種話說出來了，蘇貞昌連回應這個說法都不願意，難道是忌憚馬斯克的財富或權勢？蘇貞昌說的有一點倒是對的，那就是馬斯克是個「生意人」，他在上海有大汽車廠、要推動電動車，所以他要討好中國，提出讓台灣變成行政區有他的個人考量。

可是話說回來，台灣也有很多生意人，也有很多台商或藝人在中國大陸討生活。但這幾年在蔡政府執政期間，只要有台商或演藝人士稍微表現出對中國的善意，或是在遇到時政議題時，沒有順應台灣目前的主流民意，對中國大陸表達反對立場，就要被政府帶頭批判指責。怎麼在這種時候，反而不見蘇貞昌等人出來替這些生意人緩頰，體諒他們的苦衷？

就蘇貞昌的說法，有錢有勢、有頭有臉的外國人馬斯克，可以在對台海兩岸問題不甚了解的情況下大放厥詞而被原諒和諒解，但其他在台灣有家有室、只是默默無名的小老百姓或小生意人，卻連不願見到兩岸之間針鋒相對，好像都成了一種罪。難道這就是蔡英文在雙十國慶講的所謂捍衛台灣主權、民主自由沒有妥協空間嗎？是不是遇上不同的對象，蔡政府所謂的抗中保台，就可以跟著轉彎？

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