大陸心理健康行業爆發式增長，2021年至今投融資累計金額超過15億元人民幣，規模仍小，但大陸業內估計市場規模約在3000億元人民幣。資本的動向暗示了該行業的發展前景，心理健康行業可以成為兩岸合作新機遇。

因新冠疫情呈現爆發成長

隨著社會生活節奏加快、工作壓力增大，「精神內耗」一詞開始出現在大陸年輕人的對話中，民眾對心理健康關注度提高，行業發展卻嚴重不足。大陸心理健康行業起步較晚，精神科醫生十分短缺，2001年具官方執業資格的精神科醫師，每10萬人僅2.13名，低於韓國的5.79名、日本的11.87名。大陸憂鬱症患者就診率僅9.5%，治療率僅6.8%。

台灣心理健康行業發展較早，已發展出成熟的分眾市場，從嚴肅專業的精神問題醫療照護、專業周到的心理干預治療，到各類的情緒管理方式等，十分多元豐富。張德芬、金韻蓉、王浩威等心理學界人士，在大陸已有相當影響力，堪稱大陸心理健康行業的啟蒙老師。

新冠疫情蔓延，使人們面臨更多心理健康風險，疫情暴發期間，《中華精神科雜誌》針對大陸近15000名民眾進行心理健康狀況調查，憂鬱症狀檢出率達53.5%，顯示大陸心理健康行業將因新冠疫情而呈現爆發成長。

大陸心理健康行業有其自身特點，首先是與網路、人工智慧等高科技高度融合。官方發布的《重大公共衛生事件（新冠肺炎）精神科互聯網診療的專家建議》中指出：精神疾病多需長期服用藥物和連續進行心理諮商和心理治療，更適合互聯網診療模式。除將心理諮商搬到線上，以視訊、語音、文字等媒介設計產品外，大陸在心理健康和數位科技融合方面進行了諸多探索。如建立病例數據庫供從業者運用，再如用大數據為用戶精準匹配諮商師、配置整套精神心理健康服務體系，設計情緒管理可穿戴設備等。這些新穎的治療方法，一定程度緩解大陸精神醫療資源有限、精神衛教普及率低、臨床診療依從性差的現狀。

其次是行業體系仍有待完善。近年來，大陸官方開始有意識地推動社會心理救助體系的完善，如在居民社區服務中心開設心理諮商室，在中小學開設心理健康課等。但大陸心理健康行業仍面臨缺乏完整人才培養體系，缺乏完善的職業資格准入機制等問題。

搭建具中華文化特色體系

三是資本介入推動行業發展。大陸近年出現首個國企投資的心理諮商連鎖品牌「安肯諮詢」，亞洲首個上市連鎖精神科醫院「康寧醫院」。資本將心理健康領域視為未來「風口」，大陸行業供給短缺，資本可以短時間內解決行業「從無到有」的問題，但品質的提升同樣重要。從台灣的經驗可知，心理健康行業發展不可能一蹴而就，如今因疫情出現爆發式增長，應警惕過分逐利而導致的行業畸形。

總體而言，大陸在心理健康領域仍處於起步階段，更專注於解決短缺問題，正透過政府、資本力量推動行業發展，使心理健康行業體系短時間內能夠搭建起來。台灣心理健康行業多年來秉持「以人為本」，更注重「人的問題」的關懷與解決。目前來看，大陸主要靠資本與市場創新服務形式，台灣則更重視專業度及服務品質，這種互補讓兩岸心理健康行業的合作有更多發展可能性。

此外，心理學是「舶來品」，很大程度上建構於西方價值體系。如何順應社會結構，從中華民族、社會和個人關係裡建構一套新的心理支持方法，是兩岸學界、業界人士應思考與探討的。兩岸應探索傳統文化和心理治療的有機結合，搭建具有中華文化特色的社會心理支持體系。