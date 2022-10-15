現在的教育在培養太多「精緻的利己主義者」的同時，也造就了不少講道義、重良知、有情懷的年輕人，後者受太多宏大敘事的教育，價值觀過於高遠，所以動輒講情懷，講不謀私利地站在公司、員工以及社會立場上維護或反對，結果往往得不到認可，不僅於事無補，個人還要承受不小的代價。筆者以為，年輕人既不必選擇立場，更不能有太高的情懷。不信，請看看歷史的教訓與啟示。

首先，站在哪邊的立場都有問題。近代史上，最悲催的站邊莫過於林彪和孫立人，他們分別站邊對立的政權，為之忠心耿耿，戰功卓著，結局卻是一位折戟沉沙，另一位被軟禁大半輩子。如此淒徨悲涼，也不太意外。誠如魯迅說的，為人祈福的犧牲，原本就要被分成散胙的肉。另一個是國府派北平停戰談判代表團團長的張治中，他的戰功不能與前兩位相匹，忠誠更遭質疑，滯留北平不歸，至少是國府的叛逆。但在此3人中，惟張得以善終。據張的後人說，去北平談判之前，老蔣就授意他作為與兩邊信任的管道留在那邊。這就表明，忠於任何一邊的結果都不是個人的福祉，唯有為雙方的認可才能頤養天年。即便在今天的選擇中，也不該站在任何一邊，而必須站在所有人，員工、老闆、企業和社會共同利益的立場上。才能做成一點事情，避免自己淪為為某邊祈福之後還被分的肉。

其二、實際貢獻比情懷更為重要。近代史上最有情懷的莫過於「我自橫刀向天笑，去留肝膽兩崑崙」的譚嗣同，後人無有能及其對國人道德提升和精神豐富的項背。但要論及對中國社會進步和近代化推進則無有出李鴻章之右者。中國第一家銀行、第一條鐵路、第一個漢陽兵工廠、第一個江南製造局，還有很多第一個都與其相關。一個民族的發展需要高舉情懷大旗的人，但更需要很多推進具體改革，做出實際貢獻的人。對大多數人來說，可能定位在後者上，更加務實，更能「日拱一卒」。

其三、讓人家愉悅地接受比旗幟鮮明更重要。武則天時代的駱賓王為徐敬業寫了「討武曌檄」而流傳千古，但兵敗後他卻不知所終，「請看今日之域中」，仍然是武曌之天下。另一個是深為武則天信賴、官拜丞相的狄閣老狄仁傑，在武則天的晚年，他只是輕勸幾句，就使武則天將大權歸還李唐後人。狄閣老消弭天下無數狼煙，解萬千百姓於倒懸。你可以說，狄閣老潛伏很深，他是李唐王朝的代理人，無間道，顛覆武則天的朝廷。你也可以說，他為武則天忠心謀畫，以最符合武則天身後利益的方式勸武則天還權於李唐後代。誰能搞得清他到底是為復辟李唐王朝，還是為武則天盡忠竭慮。但有一點可以肯定，那就是即便持有反對意見，最佳方式決不是高舉反對大旗，而是站在對方立場上忠心謀畫，在關鍵的點上巧妙點撥，以實現對方利益的方式，兼顧所有人的利益。

顯然，年輕人要有按此規則處理問題，化解矛盾的弦，即共同立場比單邊立場更重要，貢獻比情懷更要考量，愉悅的接受比旗幟鮮明的反對更有價值。而在這樣做之前，首先要避免忝列職場末位而操總裁之心，偏居江湖一隅而懷廟堂之憂，這不僅可笑，而且危險。因為情懷是為很大範圍的承擔責任，它往往需要熟知100個變數，但基層的人可能只知道10個變數，有限變數中的權衡再為精準，也比不上100個變數中選擇的粗糙。基層的人越有情懷，越可能荒謬地把自己和他人送上貌似神聖的祭壇。不信，請看為「解放全人類」的紅衛兵的作為吧。

古人所謂「窮則獨善其身，達則兼濟天下」很有道理。平頭百姓做好平凡工作，照顧好家人朋友足夠了，不要去想不著邊際的情懷。「窮」而兼濟天下不亦傻乎，不僅堪比唐吉坷德，而且傷人誤事。只有職務提升到一定位置，認知深刻，能力提高了，才能為更大範圍的人群服務，情懷才有積極的效應。大多數人無法兼濟天下，那就獨善其身。安心做好平凡工作，過好平凡生活，擺脫情懷困擾。

（作者為大陸大學教授）