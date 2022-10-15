近年許多大學校招不到學生，博碩士論文抄襲，甚或拿不出論文。現今的高等教育真的是出了大問題。大學教育是為了追求真理，獲取知識，而不是販賣學位，滿足虛榮。

台灣早年高等教育大致學習德國的雙軌制，高等教育區分技職與學術兩大類。除了學術大學還有其他各類技職學科許多專科學校。學術大學以研究高深學術養成專門人才為宗旨。全台僅大學僅十餘所，大約60%的高中生可以進入大學。也許因為大學門太窄，聯考競爭激烈，社會強烈反映要增加大學學生名額。當台灣經濟改善，民主選舉普及，普設大學就變成了教育改革的主流。各縣市鄉鎮都爭取設校，技專校院改制與升格，如今全國竟有160多所高等院校。大專院校學生員額約增加5倍。

大學爆炸性的擴展，師資人才不及培育，一些濫竽充數的教授並不罕見。民國100年之後又因出生人口銳減，大學新生年年減少，目前報考學生人數竟少於大學招生名額。學術大學的平庸化，使得大學基礎學科招不到學生，連一流的國立大學，都有缺額。綜合性大學與技術大學差異弭平之後，學生盲目地流向國立學校，一些老牌優秀的綜合性大學都被改制的公立技職院校搶去了學生。程度再差的學生，也可以找到大學可上。

一般綜合性大學與技術大學儘管分屬高教司與技職司，報考學生並不知區分，以致技職與學術的雙軌分工名存實亡。台灣至今幾乎已無技職教育，此一發展嚴峻斲傷國家的產業能力。技職體系的科技大學原本的目的不在研究高深學術，卻也設立研究所。被擠到後面的私立綜合性大學招不到資質合格的學生，只有在職業高中找學生，課程竟也漸與該有的研究教學無關。就學的科系與個人興趣脫節，學習內容也與就業需求乖離。

各大學用盡的商業競爭的手段，為了滿足所謂學術排名，虛假名次掩蓋了真實的學術地位。研究所缺額嚴重，所謂「吳寶春條款」竟可讓沒有念過大學的學生也可以進得研究所。一些政治人物或是商界名流為了虛榮，擠進研究所鍍金。目的本不在研究學問，也無怪乎抄襲剽竊不以為意了。可是玷汙學術，卻是高等學校無法彌補的創傷。學校不再有擋修、補考、退學，反而學生給老師打成績，大學教授都給學生高分以免教學評鑑難看。

「將相本無種，男兒當自強」，所謂布衣可以為卿相。教育原本是階級流動的重要因素。因為不分貴賤，都有權接受教育，可以經由努力學習而改換門楣，打破階級。陳水扁曾說教育使他脫離鄉下的三級貧戶。但是台灣近年，有錢人家子弟與城市居民多有機會念國立大學，清寒人家或是偏鄉青年多在私立院校。在人人都是大學畢業生之後，門戶與資財又成為就業的晉身階，社會公平競爭的機制就再度瓦解了。

大學新生員額極度萎縮，傳聞有50所院校將要關門，這也許是危言聳聽。但是學術平庸化、學生劣質化，整個高等教確實已跡近崩潰。論文抄襲無非是冰山一角。

（作者為退休大學教授）