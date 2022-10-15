國防部長邱國正日前在立法院針對役期延長議題答詢時表示：因為兩岸情勢緊張，造成「民氣可用」，讓民間發現兵役役期不夠，訓練不足，「是這樣推起來的」。

兩岸情勢緊張，真的造成「民氣可用」，民間「發現兵役役期不夠」，主動希望延長役期嗎？邱部長的這個說法如果可以成立的話，為什麼今年陸軍專科學校招生，到了6月27日，新生報到人數只有200多人，只有規畫人數的1/4？陸軍專科學校是培養陸軍士官幹部的搖籃，為什麼高中畢業生不想報考，或者考上了不敢報到？這難道不是因為「兩岸情勢緊張」，造成家長擔心自己子弟的安危所致？

美國芝加哥大學教授米歇爾‧海默在他的名著《大國政治的悲劇》中，早就建議：面對中國「大國崛起」的局勢，美國想要避免捲入核子戰爭，最好的策略就是扮演「離岸平衡手」（offshore balancer）的角色，自己袖手旁觀，鼓勵台灣替他打「代理人的戰爭」。

在這樣的戰略思維指導之下，2021年12月15日美國前國安局顧問歐布萊恩公開提出「刺蝟之島」的概念，他建議售予台灣大量武器，訓練一批民兵隊伍，並在台灣的2000多個警察局，配置「刺針」肩射飛彈，在解放軍登陸後，可以給予徹底打擊。

大家不妨想像一下：如果這樣的構想成真，遍地烽火的台灣會變成什麼樣子？這樣的台灣固然符合美國「圍堵中國」的政策，可是台灣人民真的會希望這樣的「夢想成真」嗎？蔡英文本人想要當美國人的棋子，我們已經無話可說，可是她憑什麼要台灣人民跟她一起「慷慨赴義」呢？

邱國正部長應該讀過姜太公兵法，《武略》上說：「全勝不鬥，大兵無創，與鬼神通；微哉，微哉！與人同病相救，同情相成，同惡相助，同好相趨，故無甲兵而勝，無衝機而攻，無溝塹而守。」如果兩岸一開戰，台灣有沒有「全勝」的可能呢？我們究竟是會「大兵無創」，還是會「生民塗炭」？

美國人只想賣軍火給台灣，希望台灣替他打「代理人的戰爭」，對台灣人民談得上什麼「同病相救、同情相成、同惡相助、同好相趨」嗎？身為國防部長，不思考如何讓台灣做到「無甲兵而勝，無衝機而攻，無溝塹而守」，反倒誇口說什麼台灣「民氣可用」，這未免太不識時務了吧？

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）