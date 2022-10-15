新冠疫情爆發兩年多了，指揮中心為成立1000天大肆宣揚，蔡總統更是再次為防疫成績獲得國際讚譽沾沾自喜，說是讓世人看到台灣應變危機的能力和韌性，是全世界的模範。而指揮中心更是喜形於色。蔡政府有為枉死的1萬多人、染疫的700多萬人表達一絲哀傷與歉意嗎？

1000天當然是個象徵，但指揮中心成立的目的是為了防疫，是為了讓人民的生命財產減損到最低的程度，如果不是這個結果，成立1萬天又如何？檢視一下指揮中心的防疫成績，就成立1000天的當天，還有43478本土病例，77人死亡，把這1000天當作喜慶的日子，實在是對人民的諷刺。

蔡總統提到台灣面對危機的應變能力，就指揮中心濫權指揮下引爆的口罩之亂、疫苗之亂、快篩之亂、火化之亂…，其間所引發的枉死和民怨，蔡總統難道都毫無聽聞嗎？除了陳時中一張粉飾太平的嘴，哪來的應變能力可言？蔡政府面對民眾千百回的質疑，包括各項之亂、黑箱作業、封存資料，一律不肯給予正面回應，這就是指揮中心的韌性？蘇貞昌說的「千錘百萬鍊」？

最離譜的就是指揮官王必勝，沒有提到人民所受的苦難不說，大談他沒包尿布的難忘經驗，說他「一路忍耐很痛苦」，還不忘藉此機會對提拔他的陳時中表達感謝與懷念之意。有想過民眾染疫生離死別的痛苦嗎？對陳時中要懷念什麼？

疫情還沒結束，路還很長，蘇貞昌說「未來要面對不斷變異的病毒株，還有比病毒更毒的口舌是非」，蔡政府把民眾的抱怨、媒體和在野黨的監督視為比病毒還毒，一律不放在眼下，也不去面對，也難怪這1000天只有喜慶，沒有一點內省。這1000天誰最辛苦？蔡總統、蘇院長、指揮中心全然不提。