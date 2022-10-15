新冠疫情爆發後，蔡政府成立「中央流行疫情指揮中心」投入抗疫之戰，15日是第1000天。總統蔡英文至指揮中心慰勞團隊，還特地送上蘋果，期望全民平安幸福。然而，國人真的可以享受平安健康的疫後生活了嗎？

防疫所涉疑案尚未釐清

衛福部次長兼中央疫情指揮官王必勝回憶過往的1000天，滿滿的自我標榜，以及對前指揮官、現已成為民進黨台北市長參選人的陳時中的感恩與懷念；然而，對廣大國人、尤其是有染疫者與死亡者的家庭來說，回想起過去的1000天，真是充滿了憂懼恐慌、失落傷心。

此外，蔡政府防疫相關決策存在著許多啟人疑竇之處、甚至是黑箱作業，還未得到釐清，遠的不說，近日持續延燒的高端疫苗爭議，就是蔡政府必須說清楚的重大疑案。

日前日本宣布開放免簽自由行，旅客只要接種過3劑日本所認可的疫苗即可入境旅遊，然而高端疫苗卻不在名單之內，「高端族」必須額外付3500元做PCR檢測，惹出民怨。

另一方面，審計部《COVID-19疫苗採購執行情形專案查核報告》曝光，對衛福部提出包括高端多次延遲交貨卻未依合約核實罰款、未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀，採購國外COVID-19疫苗未能完全遵循政府採購法相關規定、以及部分合約保密文件長達30年等缺失。針對審計部所提報告以及向來被蔡政府視為超級友好的麻吉日本，竟然不採認高端疫苗，蔡政府相關官員回應的態度十分輕忽草率。

行政院長蘇貞昌輕描淡寫稱「依約而行，該罰就罰」；衛福部長薛瑞元撇清對高端放水之說，還輕蔑表示這種說法「很可笑」；王必勝則說，日本是只接受WHO認可的疫苗，「並不是不承認高端」；陳時中更直接撇清說「我已經離開衛福部了」，言下之意，疫苗合約已經不關他的事了；陳時中甚至認為「打疫苗又不是為了出國」，意思是高端族的抱怨是多餘的。

其實從蔡政府阻擋民間捐贈疫苗、延誤採購國外疫苗並強推高端以來，外界對蔡政府刻意護航高端早就多所批評，審計部的報告只是證實了這些擔心與質疑，並非空穴來風；而從官員言不及義又避重就輕的回應可知，蔡政府根本無意面對疫苗採購所可能涉及的弊端。

歌功頌德再次傷害人民

由於連審計部都看不到採購合約的全貌，因此特別在查核報告中要求衛福部「應研議於不違反保密條款下，適時公開疫苗採購執行情形，讓資訊公開及透明。」而之前立法院「疫苗調閱小組」查閱疫苗採購合約時，竟發現價格等資訊遭到塗黑。蔡政府疫苗採購的過程到底隱藏了多少不可見人的祕密，才會這麼怕被人看到？

蔡政花了多少錢採購高端疫苗，有人從高端的罰款回推，高端一劑為1028元，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎也公開表示，高端一劑是1000多元，但根據高端的財務報表計算，一劑大約是720至730元之間，究竟是怎麼一回事，衛福部有必要解釋清楚，王必勝不能只是用一句「這是錯誤的推算」帶過。

自從疫情爆發以來，立法院迅速通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》和高達8400億元的特別預算，蔡政府錢、權一把抓，擁有極為充沛的資源。然而，自2021年4月底國內爆發第一波疫情後，國人才發現在蔡政府防疫政策下，國人沒有疫苗、沒有快篩劑、沒有PCR，疫情快速升溫，造成國人大量染疫、甚至死亡。

但蔡政府仍不斷吹噓台灣的防疫成績。對照國人染疫者已超過710萬人、死亡超過1萬1千人，蔡英文「台灣的防疫表現獲得世界的肯定」的說法，所顯露的自大傲慢與無情，實在令人民痛心。防疫弊端與執政無能早已點燃了人民的怒火，蔡政府對這1000天的歌功頌德，正是對人民的再次傷害。指揮中心還是好好面對過去的缺失與尚未減緩的疫情吧！