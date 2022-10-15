「中華民國」國防部即時軍事動態新聞於10月14日傍晚公布，計有共軍蘇愷-30機1架次，在浙江與福建交接處之台灣海峽中線越線活動，以及殲-16機3架次，在東沙島東北之台灣西南國際空域活動。另表示當日偵獲共機23架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動。

其中共艦5艘次在台灣周邊海域活動，與9月23日至10月13日共艦4艘次，在台灣周邊海域活動，明顯增加1艘次。15日共艦又減至4艘次，殲-11機2架次在福建與廣東交界處之台灣西南國際空域活動。

對此，是否與10月11日日本防衛省統合幕僚監部公布，中共一艘052D型導彈驅逐艦/131，於10月10日由東海經宮古海峽進入西太平洋活動。引發日本高度關注，對此提出個人看法：

首先，中共052D型導彈驅逐艦/131，為中共東部戰區海軍隸屬駐浙江舟山「太原」號、滿載7千多噸，具有64單元通用垂直發射系統。重要武器配有「紅旗-9」中、遠程防空飛彈、遠距「鷹擊18」攻船飛彈、「長劍-10」遠程巡弋飛彈。艦載機可備有直-9艦載反潛直升機1架。

其次，回顧中共東部戰區052D型導彈驅逐艦「太原」號/131，日本曾於今年8月4日在我釣魚台附近海域活動。6月下旬，131艦曾與3艘作戰艦偕同返往西太平洋與東海，進行機動遠海訓練。此前2月中旬，131艦也曾單艦往返上述海域。更早在去（2021）年，131艦曾與作戰艦，以及遠洋綜合補給艦各1艘，抵西太平洋進行遠海訓練任務。

最後，綜合上述052D型導彈驅逐艦隸屬、活動海域、巡弋範圍、單艦無遠洋綜合補給艦執行遠洋海上後勤支援任務等，推斷131艦不排除進行模擬應急機動快速反應海上目標偵察與部署任務。

另依據「中華民國」交通部氣象局，針對輕度颱風「尼莎」（國際命名 NESAT）海上颱風警報：10月15日14時「尼莎」輕度颱風的中心位置在北緯 18.8 度，東經 124.2 度，即在鵝鑾鼻的東南方約 490 公里之處。以每小時16公里速度，向西北西進行。對此，提醒我方須嚴加注意該艦伺機抵近我台灣東部海域，進行偵察任務，以及行海上避颱措施。請國人無須擔心，國軍將堅守海空防衛底線。

（作者為中共軍事觀察家，文化大學國發所博士）

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