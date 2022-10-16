為什麼我會想寫「沒出息」的台灣北漂？因為自己曾經這麼「沒出息」。

也因為我不希望，「台灣人在大陸」這一群體，在媒體報導和社交平台中，只能展現出「發達、成功」的那一面。

疫情發生前，曾有一段頻繁往來台北（及新北）與北京的時光。那時台灣朋友已經很少的我，能固定與他們見面維繫感情，甚至有幸認識一些新朋友。

那時恰逢大陸文化影響力與台灣的高速融合期，大陸流行的一件事物：可能是一部影視、一個玩具、一首歌，回台灣都能發現其蹤跡。多虧那一段時期的不斷聊天與觀察，我才能在兩岸滿屏「台灣就是反中」的文章中，捕捉到其他現象。

在帝都十年，兩岸不斷變化，微信出現了、抖音出現了、「綿羊料理」開設youtube帳號且收穫大批台灣粉絲了。唯獨，兩岸對於「在大陸的台灣人」的想像與報導，仍然比較刻板。

台灣朋友多半都認為我「一直」是一個收入高的女強人。幾年前曾有幾場咖啡局，跟台灣朋友的朋友、還有數年不見突然約我的大學同學，席間這些小可愛好奇打探我的職業薪資（台灣人一般會試探，不會直白問）。

「其實很多在大陸的台灣人都不像論壇說的薪資多高啦。有些產業確實高出幾倍，但我所在的行業薪資真的就高那麼一點點，我賺得不多。」我擺出可愛的笑容。

「屁啦，那你幹嘛留在北京？」，或是「哎喔，不要謙虛了啦：）」往往是這反應。

老家的鄰居也有些人才，那段頻繁回台的時期碰到鄰居，打招呼方式基本有最平淡和善的「回來啦，好久不見」，到有點陰陽怪氣的「現在都賺人民幣了吼」「回來用健保啦」等。會碰上哪句話，端看有沒有遇上特別機車的。

有次一位不相熟的台灣人問我「在北京賺很多吼」這種半試探半隨意的打招呼，我語氣誠懇、眼神堅定地點頭，「是，很多，人民幣香香！」對方笑出來，「哎啊但北京上海生活成本也會貴欸，你也不容易」，氣氛一下子活絡。

什麼嘛，原來這比努力解釋輕鬆多了！

前些日子聊到我的新書，一位台灣朋友說了我印象深刻的話。「我很想做出一點成績給家人看，我一直覺得我必須在大陸做出點什麼，心裡一直難逃這樣的壓力。」

台灣的發展程度高，但台灣人在大陸「必須混出點什麼」的壓力，可能不會輸外省縣城來帝都打拚的小社畜們。

在此，我想稍微總結一下這種現象的產生。

一，三種「台灣北漂」樣板。

台灣社會中，「台灣人在大陸」有幾種常見模式。

第一是台幹和台商在大陸的風流倜黨、殺伐決斷（古早時代）。這是我從小看到大的模式，比如一位台商講述現在台灣產業在大陸的優勢與挑戰，最後結論往往是「台灣在某些層面還有優勢，但大陸追得很快」。還有在論壇上各種網民分享「我親戚是台干，在大陸彩旗飄飄」這種常見的民間故事。這類模式現在仍然不少見，可謂亙古久遠。

第二是在台灣年入百萬，去對岸年入數億的台灣明星（中期時代）。在我還在台灣的青澀時期，大家看見大陸綜藝竟然把台灣嘉賓打上「中國台灣」，紛紛截圖上社交媒體上批評。

在多年前，逢年過節，台灣老一輩明星上央視重大節目，人們覺得「上世代的人嘛，難免有點大中國情懷」。近年年輕明星不再出現在台北101跨年，而是在湖南衛視，台灣人從感歎到見慣不怪。

歐陽娜娜在台灣被嘲諷，台灣年輕一代把明星劃分出了「去對岸」和「不去對岸」兩種陣營，但前者人多勢眾，年輕人最後頂多說一句「人民幣真香」。

第三是近年常常出現的「勸退型」（最近的時代）。「勸退型」常常出現於台灣論壇和社交媒體中。比如會有人問，「公司開出一個月一萬，讓我去上海（包住宿），要去嗎？」底下會非常多留言，「在上海沒兩萬別去了」、「我某某朋友去，年薪五十萬人民幣」、「大陸一線城市除非一個月多少多少，不然都不值得，不如待在台灣」。

也有在大陸的台灣人會大手一揮，勸告後輩「沒有混到多少多少錢，別在北京待著」！

以上三種，都常在媒體中看到，也一再強化了台灣社會的認知：「去對岸的、以及留在對岸的，都是賺大錢的。如果不是為了比台灣高幾倍的錢，不會有人選擇在大陸。」

二，在陸台灣人，在收入與發展上，「必須呈現正面」的壓力。

「大陸一線城市除非一個月多少多少，不然都不值得」，這話並沒有錯。特別是對於被企業外派的人而言。

台灣人會選擇來大陸，不管是先讀書還是直接就業，當然是為了賺更多錢的可能性。但對於留下來數年的台灣人，其實就是一個綜合性考量。

比如我，為了阿竹（作者的貓）與各位可愛的讀者。比如我一台灣朋友，同樣北漂多年，踏出校園後他的專業知識、人脈都是在這裡培養起來的，對台灣產業和職場生態反而陌生很多，這兩年就算很不如意也選擇咬牙撐著，希望等到春暖花開。

他並沒有「賺大錢」，家裡房子在台北，回去也能找到薪資可以的工作，他也沒有把握以後會有多高發展，就如其他大陸年輕人一樣迷茫。按「性價比」來說留在大陸更不划算，但他目前還是想留在熟悉的環境和朋友身邊。

在大陸社會的語境下，他和我一樣是「來大陸賺錢的，目的明確」之一員；在台灣社會的環境下，若他把目前現況放上論壇，他的朋友與各路網友，多數會勸他回家。

自然，我有主觀想法，或許不是客觀的普遍現象。但就我個人觀察，在大陸的台灣人多少都背負著這樣的壓力：可以跟台灣朋友說「北京吃得不行、不如回台灣」；可以跟爹媽親友說「北京可能收入比台北高，但房租太貴」。

你可以抱怨生活與成本不值得，但在「收入與發展」上，必須稍稍美化。

「我在北京，目前薪資一萬（人民幣，下同）」、「我在上海，目前八千」，除非你是剛畢業的，不然這種話一說，台灣親朋好友多半會非常不理解「你為什麼要留下」、「快回台灣啊！」

人生都是起起落落，成都人在北京，可以從月入兩萬因為失業變成月入一萬，台灣人當然也是。你的北漂，可能從八千、到一萬、到一萬五、到三萬，也可能三萬降到一萬。

「落」的這個階段，台灣北漂可能更難跟家鄉親友說出口，可能比大陸朋友更難獲得家鄉朋友理解。在社交平台上，自然更難看見台灣北漂「落」的這個階段。

如果不是寫下自己的故事，我媽和台灣朋友們，都不會知道曾經「月入四千的台北女孩」。那時的我，一個字都不敢跟家人和閨蜜說。

最後，兩岸關係的特殊性，不應凌駕於日常生活與人情。

在大陸媒體報導中，常常為了展現「台灣人才赴陸」的成果，台灣北漂往往都發展得好、發展得更好、發展得再更好。

而在台灣普遍認知中，「若不是為厚厚一疊人民幣，留在大陸幹嘛？」

其實，我們台灣北漂，不是都過得如此「正」。我們也不必，一直，都得這麼「正」。現在的我已經不再掩飾，已經能坦率地跟台灣朋友表示，「我可能是我們兩岸圈子，賺最少的台灣人了，工資跟台北接軌啦哈哈哈！」

台灣人在大陸的故事，因為兩岸關係的特殊性，難免有宣傳味和政治味。但兩岸關係再特殊，都不能凌駕於日常的人情往來。

你在一個地方有了朋友，會願意留下來；在一個地方有了貓狗，有了自己的工作，自然願意留下來；在一個地方沒有賺多少錢、存款少得可憐，但實現了自我價值，當然願意留下來（雖然有點心酸）。

生活難免起落，碰上不如意時有人會離開，也有人會留下來。我希望台灣北漂的故事，能有更多樣貌；我希望我們不會只是一個個宣傳故事、或是一個個「為了錢才在對岸」的審視。

這是我寫下一位「沒出息」的台灣北漂故事的原因。

（郭雪筠/台北女孩看大陸）