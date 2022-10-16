台灣出了這些死磕不息的抗日英雄，日寇們哪能心膽俱裂。因此代之以武力鎮壓而來的，乃是懷柔政策，以加緊建設台灣為日寇的南進基地。日寇在清朝台灣巡撫劉銘傳等已有的水利建設及鐵路基礎上，加強水利及交通等建設，其次就以土地或特許等條件籠絡台人，因之造就了許多豪強家族，以穩固日本在台灣的統治。

故當民34年（1945）國民政府光復台灣的時候，台灣的公共建設如交通、農田水利，甚至包含城市規畫、戶籍制度、教育的校區分割等，都比大陸許多地方好些。但台灣同時存在不少大家族、大地主，這是一份不短的名單。也就是說，在日本人以懷柔為名的治理下，台灣變成一個較畸形的社會，土地兼併現象相當嚴重，導致大量地權集中在少數人手裡。

據台灣日總督府1940年的統計，全台農民總戶數約43萬戶，總人數297萬餘人（平均每戶6.9人）。其中自耕農約14萬戶，計93萬人（平均每戶6.6人，占總人數27.6%），半佃農約13萬4千戶，計94萬人（平均每戶7人，占總人數31.6%）。佃農約15萬4千戶，計105萬人（平均每戶7人，占總人數35.4%）。以上各農戶耕地未滿一甲的有280000戶占總戶數65%（一甲約相當於0.97公頃，一公頃為15畝，一甲約14.5畝），這65%的百分數，正大約是當時全台為半佃農和佃農總數之和；而50至100甲的有383戶，100甲以上的有272戶。

像知名的台灣五大家族之一的鹿港辜家，領頭人辜顯榮生前有妻妾六房，共育有8子4女，辜振甫是其中一子，辜寬敏（母日人岩瀨芳子）是辜振甫的同父異母弟。據資料顯示辜振甫一人即承接台中墾地6000甲、鹽田350甲，以及其餘大量房地產，其他7位兒子一定不會空手。這還僅是一家，百甲以上的中小型地主，尚難勝數。

台灣的土地，40%在全台大小地主僅約700戶（總戶數之1.6%）手中，其餘60%土地，為約43萬戶（總戶數之98.4%）的自耕農、半自耕農及佃農所有。較之我家鄉廣東省平遠縣，是緊鄰粵贛閩三省省界處的一個偏僻縣份，我民83年（1984）返鄉時，曾蒙鄉親贈送民82年（1993）5月出版之《平遠縣誌》一冊，其中頁114列有平遠縣土地改革前各階層土地佔有情況表，大致分為地主（6.88%）、富農（3.05%）、中農（26.85%）、貧農（58.66%）、雇農（1.2%）5個階層，其中地主及富農的戶數占整個農戶的戶數約為10%，但所占「可用農地」僅約23.4%，較之占總戶數僅1.6%的台灣大、中、小地主，占可用農地40%，可見台灣土地分配的不均勻是太突出了。

上述所指「可用農地」是指當時平遠縣全縣總農地157747畝（100%）中，減去公田66804畝（42.72%）農地後之農地90943畝（57.58%）而言，那其中公田66804畝農地所指為何？這牽涉到中國農業社會中已存在或數千年的嘗、會公田制，亦即平遠總農地157747畝（100%）中，有66084畝（42.42%）屬各宗族的嘗、會公田，非任何個人所有。

我國農業社會中，一般皆聚族而居，各安生業。平時長幼有序，各得其所。宗族中有成文的家規或不成文的規約，是謂約定成俗，如端午節就吃粽子，中秋節就吃月餅之類。族中輩分較高，並孚眾望者，就成為族中士紳耆老，不一定是一個人，共同領導主持一些族中事務，這種領導不會是獨裁，多由協商溝通決定。族中若有什麼家務糾紛，士紳耆老們也可成為排解或判定人，所以宗族是一個家庭的擴大版，和現代社會中的社區有點像，不過宗族有更強固且直接的血緣關係，非時下之社區可望期項背者。

這嘗、會公田的概念，應脫胎自遙遠井田制的靈感。嘗，是古人所稱烝嘗之簡稱，「冬祭曰烝，秋祭曰嘗」，為宗族對祖先之祭祀，慎終追遠之體現。在農業社會，一般性的聚會並不容易，定期的祭祀活動，遂成族眾歡聚的盛事。祭祀的資金何來？最先應來自臨時性的攤派湊錢，慢慢演變為遺贈或購置田地，是為嘗產，亦即宗族之公田；由嘗產種植所得，定為宗族定期祭祀之需。嘗產之主要用途是祭祀，但嘗產多了，也可以為特定用途，如獎助學金，公益，急難救助等。如民初軍閥混戰，駐軍即在其防區就地籌餉。陳炯明部據潮州、梅州時，其軍需餉糧即由各縣攤派，再攤派至各鄉、各族，我族平遠縣東石鄉雙石村（由石砌村及石角裡村組成）的攤派軍餉，就由嘗產下開支。

除了嘗產外，尚有會產，會產是特殊目的田產，如燈會，元宵節花燈用；清明會，為無嘗、無產逝者掃墓用；山會，為禁山、禁獵巡狩用；興學會，專為獎助升學育才用；長生會，相當於現代之殯儀服務。故平遠縣誌中占總農地157747畝中66084畝（42.42%）的公田，都已經是各宗族的公有財產；嘗產及會產都相當於現代銀行的定期存款，其利息用途專用於慎終追遠、敦親睦族、興學育才、防旱保林、保育生態、養生送死等順乎天理人情的民生切身要政，公田竟占全部田產的42.42%，可見當時各地的鄉村，除非特別的旱災、水災、蟲災或兵燹之患，農民並非毫無保障。

我家鄉平遠縣，是廣東省東北邊緣的窮困縣分，所以才會成為蘇區縣，但窮困了幾百年的窮困偏鄉縣，卻有由當地各宗族自發建立的公田，其公田面積為全縣耕地面積的42.42%。日前無意看到著名歷史學家許倬雲先生談中國的文字，許先生是江蘇無錫人，而南京、無錫、南通這三角地帶，是中國最富裕的魚米之鄉之一。許先生所說，概要為：中國在東亞、在亞洲、太平洋地區，幾千年來都是大國，已經培育了經驗，怎麼樣和其他的國家、其他的族群、其他的個體單位，以不同的關係，不同層次，互相共處、糾葛成一個住在一塊兒的共同體，共同活下去。

中國能長期維持這種地位，有兩個因素相當重要。第一，中央並不集權，其次容許差異性的存在。各省各縣一直到農村，每一級都有相當大的自主權。當年一個縣政府，除了縣太爺、兩個祕書，大概十來個工作人員，十來幾十個人，就是縣政府的編制。靠的什麼？民間，是看不見的自治。這看不見的自治哪來的呢？有一群受過教育的地方精英，他們不一定很有錢，不一定是官宦人家子弟，但因為他們品行不錯、對人好，他們變成地方性的領袖，不是今天的土豪，也不是過去的惡霸，就是一個地方上的大家尊敬的所謂士紳，士紳並不一定有官位。

這個我記得在我年輕的時候，在我們家鄉，這批士紳基本上管了所有的地方社會福利，所有的救苦濟貧、養老扶幼，孤兒院、寡婦堂、無家可歸人的收容所，都是這些人在經營。他們錢不夠時，他們以他們的信用，結合在一起，向商店、去告訴他們，你們能不能出這個錢，量力為之，長期建立了信用，工商業都願意出錢。這些人本身不拿薪水，但這些人就是能夠說到這一句話，相當可貴。

我的祖父，在太平軍之後，因太平軍大亂，他回憶過去，從清朝入關在江南大殺一頓，到太平軍，又是兩軍相殺。但在這清軍入關及和太平軍相殺這中間200多年，我們無錫從來沒見過兵，兵的影子一點兒都沒見過，鄉下也沒見過兵。他講，200年來，人不知兵。14州縣，都如此這般。家給戶足，這個境界，不容易做到，不是靠官家，而是靠當地的民間自治。

所以我覺得我們過去的經驗，不能說大同世界，但確實是比一個由法律規定的世界要更過得舒暢，是一個良好的風俗，良好的風俗是大家從上到下，大家遵守一套理念，這套理念沒有刑法在後面管你，沒有牢獄在後面關你，沒有教堂說教，就是靠從小帶大孩子如此教，學校念的書，看的課本裡頭都帶得進去的理念，才成全了這麼一個「己立立人，己達達人」式的自治境界。

筆者相信無錫一定也有公田，許先生可能沒看到這種資料；我也是因為看到人民政府編訂的《平遠縣誌》，才知道家鄉的公田竟在全縣可耕地42%以上。亦可見這種看不見的自治，極可能是全國性的，或起碼儒家文化影響較多之地普遍存在；偏鄉平遠如此，富裕如無錫，亦皆不乏「己立立人，己達達人」之士。這是中國數千年來看不見的地方自治，孫中山所提倡的地方自治，應為這傳統體制的延伸及充實，非番邦或不學無術爭要吃糖人士所瞭解者。

在西洋共產主義思想的衝擊下，平遠尚是優先實行蘇維埃制度的蘇區縣，若當年的共產黨渡海解放了台灣，能容忍1949年時台灣這種突出的土地分配比例乎！在狂潮中艱辛保住了台灣，也爭取了大家都有出頭天的機緣，受惠者卻霸占了國會殿堂立法院，又占取了行政院最高國務機構，竟通通宣判無罪，成為英雄，還說「吃水果，要拜樹頭」，真的？

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】