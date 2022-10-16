蔡英文今年發表雙十講話以來，筆者注意到，世界主流媒體表現出少見的沉默，對講話的評估著墨不多。台媒對講話的報導，也有一些「別開生面」的現象，有的媒體加上了顯示緩和的按語：如「期待兩岸邊境解封後恢復交流，蔡英文：願與北京當局尋找雙方可接受維持台海和平」。有的直接引用演說主題，進行報導，如蔡英文：給世界一個更好的台灣——堅韌之島，韌性國家。但導讀內容就比較強硬，用語如：「演說挑明了近年來，北京當局試圖消滅中華民國台灣主權的作為，已威脅到台海現狀」，演說強調「台灣歷經73年的共同生活所凝聚的強大認同」，指出「島內朝野最大共識，就是捍衛主權以及民主自由的生活方式」，強調演講的重音在於：「這一點，我們沒有妥協的空間」。

對民進黨當局玩弄政治，試圖操弄和拉抬選情，拿腔作調，挑起兩岸衝突，台灣社會已議論紛紛。民進黨有意做給美國看，美國也言傳意會，雙十演講，話音剛落，美國議員團就立即訪台，進行造勢。尤其是演說中充滿的自嗨：呼籲北京當局不要誤判，兵戎相見絕對不是兩岸的選項，唯有尊重台灣人民對主權和民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動的「根」等，這些完全不必要的「氣壯山河」之辭，可以說是民進黨在為自己「上重彩」。從追求的效果看，如果將演說視為民進黨「親美抗中」的「動員對抗」令，似乎並不為過。

演說有不少「鋪墊」部分，「談到疫情，談到世界經濟，談到俄烏戰事，談到社會福利等。值得指出的是，演說收尾處，對演講主旨進行了「畫龍點睛」，宣稱：「我是台灣人，是一種光榮，也是一種驕傲」，大聲宣告：要讓「台灣走向世界」。

眾所周知，裴洛西「硬闖台灣」，是美國國會衝撞中國紅線，對「台灣不是中國一部分」這一偽命題的圖謀與嘗試。台灣付出的代價，是「海峽中線的不存在」和解放軍在海峽的軍演，從過去的「警告性」，轉變為常態性。在中美衝突、兩岸衝突呈一觸即發之勢的情況下，「我是台灣人」的演講，如果不是民進黨當局發出的，針對大陸的「動員對抗」，還能是什麼？

美國挑釁中國國家主權與領土完整的手段，已經展現為升級態勢，中國也做出了表態，絕不示弱，更不會手軟。如果美國再一意孤行，挑釁中國，那麼，可能中美雙方將相互召回大使（中國駐美大使秦剛語）。這種情況下，如果民進黨表示，還想回到兩岸關係，仍然希望在維持台海和平中扮演角色，還會有空間嗎？答案是「不可能」。

「我是台灣人」的「自我推理」

就雙十演說中「我是台灣人」的「自我推理」而言，其邏輯有兩個基點，一是認為可以用「台灣民主發展，對中國歷史進行割斷」。這就是演說反復強調的，所謂「中華民國在台灣73年」的言外之意。二是自認為有能力對世界史「引古鑒今」。如將德國歷史進程中的「我是柏林人」，移花接木為「我是台灣人」。選擇的時間點，是在海峽局勢高度緊張的時刻，顯然，這是要傷害和挑釁兩岸關係。

殊不知，這種「東施效顰」的手段，不僅達不到在美中對抗中，挾持全體台灣人民在新冷戰中進行選邊站的目的，反而會讓台灣社會更加覺悟，更加清醒地認識到，民進黨政治集團是在誤判國際形勢，他們這種盲目、囂張、跋扈，只會把台灣帶向地緣衝突的風口浪尖，只會讓台灣安全，成為民進黨謀求繼續執政的「抵押品」。

下面從幾個層次，分析「我是台灣人」在政治上的危險性，以及帶來的地區不安全效應。

其一、「我是台灣人」的危險性在於，經過延伸，可與美國暗中推行的，「台灣不是中國一部分」的對台政策，進行銜接。民進黨如果走這一步，意味其甘做外力的「鷹犬」。這與美國印太戰略、美日關係、美日台關係直接相關，將涉及美國對台海衝突「是否介入」，以及「如果美國動用武力干涉，後果是什麼」等重大事態。因此，如果民進黨選擇走向公開宣稱「台灣不是中國一部分」，公開成為美國的政策工具，此種走向，無疑將驚動國際，驚動台海，觸發戰爭。因此，「我是台灣人」，實際上是顯示，民進黨在地區安全問題上，「溫和地發出威脅」。

目前，美國對民進黨的扶持，主要體現在將台灣與其印太戰略連結。給予台灣某種「似是而非」的「準盟友地位」。與此同時，美國強化了日本在印太戰略中的角色，日本也已經將自己的國家利益防線，從東北亞轉移至印度—太平洋。美國通過加強台灣與美日同盟的安全連結，一方面滿足日本「台灣有事就是日本有事」的領土野心，一方面促使民進黨推行「親美抗中」路線。民進黨在西太平洋搞分裂，在地區安全問題上「攪渾水」，製造地區不穩定，就是扮演美日挑釁中國的大陸的「鷹犬」。

其二、發出「親美抗中」的「動員對抗」令，進一步對兩岸關係進行傷害。裴洛西訪台的後遺症之一，就是民進黨失去在兩岸關係中扮演角色的政治空間。因此，對民進黨當局而言，借用雙十講話，對「台灣已經事實獨立」的政治主張，進行表白，以「台獨」分子的身分，「驕傲地」、「試探地」拋出「我是台灣人」，除了迎合國際反華勢力主張的「台灣不是中國的一部分」之外，還有一個目的，就是對兩岸關係「叫板」。

蔡英文連任後，在接受BBC專訪時，曾經對「台獨既成事實」與「來自美國的大力支持」，進行了一次「大曝光」。她毫不避諱地說，國際形勢已經變化，我們沒有必要再次宣布自己為「獨立國家」，因為我們已經是「獨立的國家」了。我們稱自己為「中華民國台灣」。

她還對「台獨治理模式」做了進一步的表達。宣稱感謝來自美國的「各種支持」，宣稱「我們有自己治理國家的制度，我們有政府、軍隊和選舉，作為治理基礎」。可見她口中的「我是台灣人」，她拋出的「中國威脅」，與美國暗中支持「一中一台」，是「互為表裡」，相互勾連的。

可見，在海峽的戰與和的問題上，在涉及兩岸人民利益的問題上，民進黨從來是不計後果的。而對外部勢力，則是一副任其差使的模樣，這就是民進黨的本性。

其三，「我是台灣人」，對台灣是禍還是福？民進黨的選舉利益，難道要高於兩岸的「戰與和」？

「我是台灣人」的原版，來自1963年6月26日，美國總統甘迺迪在柏林牆前的講演中說：「我是一個柏林人」（Ich bin ein Berliner），當時背景，是冷戰下美蘇兩大陣營，對東西歐進行分割。1987年，美國總統雷根來到柏林，再次引用甘迺迪的話，以肯定「民主西德的價值」。同時雷根還說，「每一個站在勃蘭登堡門前的人，都是德國人」。表示美國贊同德國統一。1989年柏林牆開放。

此外，兩年前捷克參院議長到台灣時，為拉台灣進一步加入反共國際陣營，也喊出了「我是台灣人」。不過捷克議長在其後接受採訪時卻表示「捷克團訪問台灣，不違反一中原則。捷克仍盼與中國大陸有良好關係」。

「我是台灣人」的「選邊」效應

現在，經民進黨「引經據典」，斷章取義，拋出的口號是「我是台灣人」，而不是「我是一個台灣人」。很明顯，這是為了方便與其主張的所謂「國家認同」進行「接軌」。與之相應的還有「民主韌性」，「守護台灣」等概念的拋出。民進黨將「台灣的民主」，將「我是台灣人」，統統提高到所謂「國家認同」的層級，帶給台灣的，究竟是禍還是福？

民進黨拉起「我是台灣人」的大旗做「虎皮」，說明民進黨已經預感到島內局勢的發展，有可能出現對自己不利的局面。目前，離台灣縣市長選舉還有40多天的時間，但種種有可能導致民進黨在選舉中失利的苗頭，已經出現。這種情況下，民進黨高喊「我是台灣人」，將會導致台灣社會對「暗獨」或「明獨」的選擇，進行更加明確的「選邊」，從而引發台灣社會的進一步分裂。民進黨激發「台獨」勢力在島內的惡性膨脹，獲得選舉政治效果的「如意算盤」，就有可能實現。

從中美關係看，由於美國完全無視「不干預他國內政」的國際關係原則，中美之間各個方面的衝突，將越來越尖銳。而從美國國家利益看，印太戰略是其影響國際秩序和地區安全最重要的地緣政治戰略。美國打台灣牌可能出現升級。這種情況下，「我是台灣人」帶來的政治效應，以及民進黨顯示的，對「動員對抗」意向的追求，這些因素與民進黨一貫將自己的政黨利益，凌駕於兩岸的戰與和之上的作風結合，不得不說，雙十演講帶來的，可能是一種十分危險的趨勢。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※