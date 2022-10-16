美國總統拜登在11月8日期中選舉的選前100天，提出「精準」標的群體之政策，從大學學生貸款減免、以「綠色新政」為基調的「通膨降低法」、乃至於赦免所有因為大麻持有罪（simple marijuana possession）被聯邦政府定罪的民眾。對於民主黨的支持者來說，未必有經濟能力就讀昂貴的大學院校，對於民生物資飆漲有感，享受不到「通膨降低法」的政策補助，而且也未必願意被指為受惠於持有大麻「聯邦除罪化」（形同大麻的「去污名化」）。面對期中選舉可能失去多數的眾議院和參議院，民主黨要如何挽回少數族裔、特別是拉丁裔選票，值得探討。

今年美國的期中選舉，任期六年、每兩年改選約三分之一的100位參議員，今年有35位（21位共和黨，14位民主黨）必須改選，有可能打破目前各有50席的僵持局面。而任期兩年的眾議員有435位，雖然目前民主黨221席，比共和黨214席，要多出7席。但是截至10月10日為止，依據ABC NEWS的「538」網站（FiveThirtyEight）、每兩小時更新一次的國會選舉預測，在眾議員的選舉，則共和黨有194席的選情相當穩定，民主黨有167席相當穩定。另外，「真實清楚政治」（RealClear Politics）專業網站的評估，截至10月10日為止，共和黨與民主黨在參議院是47席：46席，共和黨在眾議院有220席勝券在握，執政的民主黨掌握180席，還有35席要在選前的最後衝刺決定輸贏。兩個選舉預測網站，均預測民主黨可能失去眾議院目前約7席的不穩定多數席次，競爭相當激烈。

果真如選舉預測所言，等於是宣告，拜登總統去年1月以來的執政，並沒有獲得支持者的肯定。此次的期中選舉，爭取第一大少數族群、人口約6,000萬拉丁裔選民的認同，將是重中之重。美國南方各州，合計超過5,000萬人口最多、在美國3.3億人口占比將近六分之一，而且德州和佛州持續增加中。兩個共和黨長期執政的州，拉丁裔人口快速成長的原因，呈現出不同的態勢。德州的拉丁裔族群主要是從中南美洲，尤其是墨西哥跨越邊境而來；佛州的拉丁裔族群則以加勒比海的島國，尤其是長期被美國全面制裁的古巴。由於德州與佛州分別有38席和28席的眾議員，共和黨可望有42席（24席+18席），民主黨有18席（11席+7席），還有6席不確定。也因此，如果擴及全美的拉丁裔同胞，對於期中選舉的成敗，擁有關鍵的影響力。

就政策的優先順序而言，全美人口迅速增加中的拉丁裔選民，他們重視的政策議題，如果不同於民主黨全國支持者，勢必不利於未來10年或20年，從總統到國會參眾兩院議員，以及州長的選舉。拉丁裔選民傳統被外界認為6成或更高比例都投給民主黨，這種刻板印象並不完全正確。拉丁裔選民在某些政策上，與一般民主黨人並不相同；重要的是，來自古巴的拉丁裔選民，在政治上和某些政策上，則又可能不同於來自墨西哥與其他中美洲國家的拉丁同胞。比起其他拉丁裔選民，佛州的古巴裔選民，更重視美國與古巴的關係，更傾向對古巴政府施加更大的壓力，他們的選擇從而也可能偏向共和黨的總統和州長，而未必是刻板印象中的民主黨。

依據今年8月1日到12日，皮優研究中心（Pew Research Center）所做的「拉丁裔全國調查」（National Survey of Latinos），顯示支持不同政黨的拉丁裔選民，政策態度比較相同的政策是：投票政策、教育政策、能源政策、以及暴力犯罪政策；而略有不同立場的，則是：墮胎政策、移民政策、槍枝政策、以及經濟政策。反過來說，對於拉丁裔選民而言，兩個政黨最大的不同在於：氣候變遷和健康照護。如果全國性的調查能夠反映基本的實況，則凸顯「綠色價值」和「淨零碳排」，減緩氣候變遷危害人類，是展現政治視野的重大方向，民主黨未來兩年應該提出更具體的政策作為。而賡續致力於「更負擔得起」的醫療保險和健康照護，則無異是支持者從過去到現在都很重視的議題。無論何者，需要的是更長期的努力；然而值此通膨嚴重，民生經濟困頓的當下，執政者都很難做出讓人民有感，並驅動關鍵的最大少數族裔，站出來投票的政治與經濟誘因！