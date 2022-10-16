烏克蘭與俄羅斯的戰爭已開打了10個月，雙方皆有勝負，戰爭何時能結束？尚無跡象，但損失最慘重的是烏克蘭及其人民。

在戰爭之前，烏克蘭有4100萬人口，到10月分流失2200萬人。根據聯合國難民總署統計，逃往歐洲的烏國難民總數約950萬人，俄羅斯的統計逃入俄國的烏克蘭難民約400萬人，再加上盧、頓、赫、扎四州人口850萬人併入俄國，目前烏克蘭人口只餘1900萬人。

叧烏克蘭富人早已離境，帶走大量的資金、技術和人才，但他們皆未向聯合國難民總署登記，到歐洲的950萬難民中，有90%為 60歲以下的婦女及兒童，他們大部分會入外國籍，不再回烏克蘭。可想而知，沒有育齡的婦女，沒有兒童的國家，其前途在哪裡？

烏克蘭總統澤倫斯基擬加入北約，向美國一面倒，為美國挑釁俄羅斯的馬前卒，德國總理索爾之前曾問澤倫斯基，為什麼你們要將加入北約的條文放入憲法，澤倫斯基說，這是他們的理想。

好一個理想，是要付出代價的，使人民顛沛流離，人口只餘1900萬人，經濟下滑45%，人均不到2053美元，是歐洲第二窮國，若加上失去的盧、頓、赫、扎四州，經濟可能下滑60%。

台灣土地3萬6000平方公里，人口2300萬，人均3萬2000美元，本是一個人民安居樂業的地方。現在蔡英文採取對美一面倒政策，對內「反中、抗中、去中」，配合美國的印太聯盟，遏制及挑釁中國大陸。從 2016年開始，由兩岸和平發展到現在兵戎相峙，究其原因，無他，是蔡英文「台獨」的理想。將來的結果可能是，開戰讓人民顛沛流離，資金外逃、經濟崩潰，台灣一片廢墟，人民傷亡慘烈、既台獨不起來、中華民國積蓄外匯也淪入他手。我台灣同胞應慎思何去何從？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※