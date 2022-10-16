40幾年前，辦公室同事送我一隻不到1個月大的黑毛小土狗，我帶回家養。當時有一種名叫「萬民安」的成藥，廣告打得很響，我們就將小黑狗起名「萬民安」，是個很吉利的名字。狗通人性，每次回家，我還在門外，牠就汪汪叫，進門後又跳又搖尾巴，熱情至極。後來牠老年染病，奄奄一息，只好將牠交給清潔大隊去安樂死。把「萬民安」送走後，弟弟不捨，一直流淚，又去清潔大隊把狗抱回來，但沒幾天，牠還是死了。

寧養狗不結婚

有位單身貴族，一直不結婚，但養了隻大狼狗，每天早晚都帶著狗散步。人家問他：「為什麼不結婚？」他說：「結婚麻煩多，夫妻總有意見不合的時候，不是吵，就是忍，都不舒服。養狗多好，牠不會跟我吵架，只會對我搖尾巴，乖乖待在我身邊，還可以看門。」他寧可養狗而不結婚，聽起來好像也有那麼點道理。

狗很忠心，也不會嫌貧愛富，俗語說：「兒不嫌母醜，狗不嫌家窮。」921大地震時，房子震垮，屋主身亡，狗狗不忍離去，一直守在那裡，經過新聞報導，大家都很感動。台灣養狗的人很多，但是流浪狗也很多，原因之一是，養狗人喜歡時就養，不喜歡就把狗遺棄街頭。真要慨嘆人比狗無情。

很多人不夠資格養狗

遛狗是一種樂趣，很多人遛狗，是為了帶狗出去大小便，所以馬路、紅磚道或路邊草地上，經常有一堆堆的狗大便，有時想輕鬆散個步都不行，必須隨時注意不要踏到「黃金」。有次，一位時髦的小姐來基金會捐款，走進辦公室，總覺得有股臭味，最後才發現是她「中獎」了，踩到狗大便，帶進我們辦公室了。

有些人遛狗時，喜歡將狗鏈子解掉，為的是讓狗兒活動一下，這是有愛心的表現。但是此舉不僅違法，而且會造成路人不安。一隻大狗突然走過來，不僅孩子害怕，連大人也擔心被咬。每次提醒養狗人要繫上狗鏈，都得不到良好回應，有些人會笑著說：「我家的狗不會咬人。」

當他的狗咬傷人時，養狗人會說：「咦！奇怪，牠從來不咬人的，今天怎麼咬起人來了？」言下之意，似乎是被咬的人有什麼問題。

主人不注意衛生

有人在公寓養狗，人不在家時，狗可能餓了或凍了，一夜都在汪汪叫，整棟公寓的人都不得安寧。有人養狗不注意衛生，或值狗兒發情、生病，臭得不得了，每次他們遛狗，整個樓梯間要一小時，臭味才散去。有位朋友樓下住了一位「狗媽媽」，養了幾十隻流浪狗，又臭、又髒、又吵，鄰居苦不堪言，為此常爭吵，想搬家，但房子不好賣。

狗通人性，是人類的好朋友，有人與狗相依為命，遺囑載明財產由狗繼承。有人愛狗走失，會在大街小巷張貼尋狗啟事，甚至登報找狗。有個在紐西蘭留學的孩子，聽到台北家中愛狗走失，立刻請假趕回台北找狗。

愛狗大於愛人

現在大街上有很多寵物美容院，專門為狗洗澡、剪毛，也有寵物旅館，按日收費，以方便遠行的狗主人可以安心出國，人類在狗身上展現了莫大的愛心。

很多養狗的人，在狗身上可以花大把銀子，但對人的需要卻視若無睹，難道真是人不如狗嗎？養狗的朋友，在愛狗之餘，是不是也該想想如何愛人。在享受養狗之樂時，也要想想周遭的人。愛狗，更要愛人。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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